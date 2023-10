Vivendi trépigne : Hachette Livre englouti avant la fin de l'année ?

Tandis qu’à Francfort, la future ex-directrice générale d’Editis faisait ses adieux aux équipes présentes, Yannick Bolloré, président du Conseil de surveillance, et Arnaud de Puyfontaine, président du Directoire de Vivendi se frottaient les mains. « Nous devrions finaliser le rapprochement avec Lagardère d’ici à la fin de l’année, sous réserve des autorisations nécessaires. Notre Groupe prendra alors une nouvelle dimension, avec un chiffre d’affaires en hausse de l’ordre de 70 % grâce à la contribution de Hachette, troisième groupe mondial d’édition grand public et d’éducation, et aux activités de travel retail », affirment-ils de concert.

ANALYSE – Vivendi et Editis : mariage, divorce et... garde partagée ?

Et d’ajouter : « Notre stature internationale sera également significativement renforcée. » Reste qu’avant de sabrer le champagne, Vivendi reste dépend de la Commission européenne, qui doit agréer les deux repreneurs des structures mises en vente : Editis, qui rejoindrait IMI, et Gala, qui se retrouvera dans le Groupe Figaro. « Le Groupe est confiant que la finalisation de son rapprochement avec Lagardère interviendra d’ici à la fin de l’année. Il réitère sa volonté de conserver l’intégrité du groupe Lagardère », répète-t-on.

Au cours des trois premiers trimestres de 2023, Vivendi a enregistré un chiffre d’affaires de 7,124 milliards €, soit une hausse de 3,3 % par rapport à 2022. Cette croissance est principalement due à l’essor du groupe Canal+, avec un supplément de 167 millions €, et de Havas, avec 82 millions € en plus. Cependant, Vivendi Village a connu une baisse de 25 millions €. En ajustant les taux de change et le périmètre, la croissance est de 3,2 %.

Pour le seul troisième trimestre 2023, l’entreprise a généré 2,426 milliards €, marquant une augmentation de 2,5 % par rapport à la même période en 2022. Encore une fois, le groupe Canal+ et Havas ont contribué positivement avec respectivement 81 et 21 millions € supplémentaires. En revanche, Vivendi Village et Gameloft ont vu leur chiffre d’affaires diminuer, perdant 30 et 21 millions €. En termes ajustés, la croissance trimestrielle est de 3,1 %, portée par des hausses de 5,4 % pour Groupe Canal+ et de 5,5 % pour Havas.

Crédits photo © Vivendi