Depuis Francfort, l'appel du livre pour une IA plus “transparente

Trois organisations européennes ou internationales du secteur du livre ont profité de la Foire de Francfort pour adresser un nouvel appel à la Commission européenne, mais aussi au Parlement. Sans surprise, leurs préoccupations sont dirigées vers l'intelligence artificielle générative, capable de créer un texte en quelques secondes, à partir d'instructions plus ou moins complexes.

La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), la Fédération des éditeurs européens (FEE) et le Conseil des écrivains européens ont uni leurs voix autour d'une demande simple : « L'Union européenne doit agir maintenant pour faire en sorte que l'IA générative soit plus transparente. »

Le droit d'auteur malmené ?

La Fédération des éditeurs européens et le Conseil des écrivains européens se sont déjà exprimés sur le sujet ces derniers mois. Les outils qui utilisent l'intelligence artificielle à des fins génératives, notamment pour la production de textes, s'appuient sur de vastes quantités de données pour « s'entrainer » : les développeurs exposent leurs programmes à d'imposants corpus, afin d'améliorer leur compréhension des écrits et la production de leurs réponses.

Or, certains des textes utilisés par les sociétés qui mettent au point ces IA sont vraisemblablement couverts par le droit d'auteur. OpenAI (ChatGPT) ou Meta (LLaMA) ont ainsi été accusées d'avoir eu recours à des bases de données pirates, comprenant des titres diffusés illégalement, afin de « nourrir » leurs outils.

Par ailleurs, les textes générés par des IA sont susceptibles de brouiller la frontière entre création humaine et production automatisée, conduisant à des cas d'usurpation d'identités ou de diffusion de faux.

En juillet dernier, le Conseil des écrivains européens qualifiait la situation actuelle d'« exploitation prédatrice » du travail des auteurs, « sans autorisation, sans rémunération et sans transparence ». De son côté, la Fédération des éditeurs européens insistait, en juin 2023, sur « une transparence obligatoire » pour les développeurs des intelligences artificielles.

L'UE et l'IA

« Les modèles d'intelligence artificielle générative se sont développés dans un environnement opaque et inéquitable, dans lequel des millions de livres protégés par le droit d'auteur ont été utilisés sans l'autorisation des auteurs ou éditeurs. Cette pratique a un impact négatif sur les ayants droit, mais aussi sur la démocratie, en facilitant la production massive de contenus trompeurs, biaisés et même dangereux pour l'avenir de la démocratie européenne », assurent les trois organisations à l'occasion de la Foire de Francfort.

Ce constat est directement adressé aux législateurs européens, sommés d'inscrire une obligation de transparence dans le futur IA Act, le projet communautaire de régulation de l'intelligence artificielle. Un texte définitif est attendu pour la fin de cette année, alors qu'un trilogue a été lancé il y a quelques mois entre le Conseil de l’Union européenne, la Commission et le Parlement.

Le trio d'organisations espère peser sur ces négociations, afin d'obtenir quelques dispositions supplémentaires à l'égard du droit d'auteur. En juin dernier, le Parlement européen en a inclus quelques-unes, comme l'obligation de fournir au public « un résumé suffisamment détaillé de l’utilisation des données d’entraînement protégées par la législation sur le droit d’auteur ». Mais aussi d'indiquer clairement qu'un contenu a été généré par l'IA.

Saluant ces premières initiatives, les organisations réclament désormais aux parlementaires et aux États membres d'« améliorer le texte et enfin mettre un terme aux abus en matière d'utilisation illégale et de trafic de données des développeurs d'IA génératives ». Elles demandent également des obligations de transparence qui permettraient aux ayants droit de « savoir si leurs œuvres ont été utilisées » par des développeurs.

Auteurs et éditeurs souhaiteraient aussi revenir sur la directive européenne du 17 avril 2019, qui a introduit une nouvelle exception au droit d’auteur, pour la fouille de textes et de données. Celle-ci facilite un traitement massif, « afin de dégager des informations », lequel peut être effectué « sans autorisation des auteurs aux seules fins de la recherche scientifique » par des organismes. Toutefois, les ayants droit ont la possibilité de s’opposer à ce moissonnage de données grâce à un système « d’opt-out ».

Si, à notre connaissance, aucune action en justice n'est pour l'instant à signaler dans l'Union européenne, des auteurs américains ont porté plainte, de manière collective, contre OpenAI, derrière le très médiatique ChatGPT...

Photographie : illustration, Alan Levine, CC BY 2.0