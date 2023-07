Intelligence artificielle : une “exploitation prédatrice” pour les auteurs européens

Le 14 juin dernier, le Parlement européen adoptait sa position de négociation autour de l'European AI Act, qui doit venir réguler les usages et développements des outils basés sur l'intelligence artificielle dans l'Union européenne. Une phase de trilogue associant le Conseil de l’Union européenne, la Commission et le Parlement s'est immédiatement ouverte, pour parvenir à un consensus.

Le Conseil des écrivains européens, peu satisfait de la position de négociation du Parlement, entend désormais peser sur cette nouvelle phase de développement du règlement européen. L'organisation met ainsi en avant plusieurs préoccupations, dans un communiqué publié ce 26 juillet.

Autorisation et transparence

Les demandes du Conseil des écrivains européens se scandent selon un rythme ternaire : autorisation, rémunération et transparence. L'organisation d'auteurs estime pour commencer que les « intelligences artificielles génératives de textes et d'images sont basées sur des vols avérés ».

La déclaration s'appuie sur une étude de Peter Schoppert, éditeur, publiée en mars 2023. Selon celle-ci, les principales technologies conversationnelles (comme LLaMA, de Meta, ou ChatGPT, d'OpenAI) auraient été conçues et « entrainées » à l'aide d'ouvrages obtenus de manière frauduleuse sur différentes plateformes pirates, dont Z-Library.

Pour mettre au point leurs intelligences artificielles, les sociétés utilisent en effet des corpus de milliers de textes : à l'aide de l'apprentissage automatique, les programmes améliorent leur traitement des données et leur rédaction des réponses, entre autres...

En matière de transparence, le Conseil souhaite que le règlement rende strictement obligatoire la mention explicite d'un contenu généré par une intelligence artificielle, « même s'il n'occupe qu'une place mineure dans le travail d'un auteur humain ». Il insiste aussi sur le fait que l'usage des œuvres sous droit d'auteur doit être mentionné par les concepteurs des IA, dans un effort de transparence.

Le Conseil des écrivains européens invite les parties prenantes du trilogue à amender les article 28b et 52.3. Le premier, selon la position adoptée en juin par le Parlement, rendait obligatoire la publication, par les sociétés derrière les IA, d'« un résumé suffisamment détaillé de l’utilisation des données d’entraînement protégées par la législation sur le droit d’auteur », et le second la présence d'une mention en cas de contenu généré artificiellement, mais avec quelques exceptions.

La licence plutôt que l'exception

L'organisation d'auteur souhaite également faire revenir les institutions européennes sur une exception au droit d'auteur introduite par la directive européenne du 17 avril 2019, transposée dans le droit français en juin 2022. Celle-ci porte sur la fouille de textes et de données, y compris à des fins commerciales, ce qui pourrait inclure l'entrainement des IA...

Le Conseil des écrivains européens estime que ce n'est pas le cas, et assure que cette exception « ne couvre pas l'apprentissage automatique pour les IA génératives et les modèles de fondation de taille importante ».

« Les actes de copie réalisés à des fins de fouille de textes et de données ne peuvent être effectués “que dans des cas spécifiques qui ne vont pas à l'encontre de l'exploitation normale des oeuvres et ne portent pas préjudice de manière déraisonnable aux intérêts des ayants droit” », rappelle ainsi l'organisation d'auteurs. Selon elle, la licence est donc indispensable, impliquant une rémunération des ayants droit.

Nous nous retrouvons dans une situation critique, où l'exploitation passée et actuelle du travail humain et des oeuvres protégées est mis au service de la conception d'IA compétitives, destinées à remplacer les individus qui ont rendu les productions de ces IA possibles en premier lieu. L'exploitation prédatrice se poursuit, sans autorisation, sans rémunération et sans transparence. - Le Conseil des écrivains européens

Le Conseil réclame une évaluation des dommages causés aux ayants droit depuis la directive de 2019, ainsi qu'une clarification de la Commission européenne sur l'interprétation de cette exception, voire sa suppression pure et simple.

Le front des auteurs

Les réclamations du Conseil des écrivains européens rejoignent celles de milliers d'auteurs américains, qui se sont manifestés il y a quelques jours par une lettre ouverte portée par l'Authors Guild. Dans celle-ci, ils appellent les PDG de plusieurs entreprises du secteur de l'intelligence artificielle à s'engager « à obtenir le consentement, à créditer et à rémunérer équitablement les auteurs pour l'utilisation d'écrits protégés par le droit d'auteur à des fins d'entrainement de l'intelligence artificielle ».

Un courrier qui cherche le dialogue et le consensus, mais deux plaintes, de l'autre côté de l'Atlantique, ont été adressées à OpenAI, à l'origine du très médiatique ChatGPT, et Meta, la société derrière Facebook et l'outil LLaMA.

Ces procédures mettent en avant les mêmes arguments que ceux déployés par le Conseil des auteurs européens : l'entrainement des outils basés sur l'IA se fait avec les oeuvres des écrivains, sans leur consentement, sans les créditer et sans les rémunérer...

Photographie : illustration, Daniel Oberhaus, CC BY 2.0