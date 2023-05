La méthode des éditeurs pour s'opposer aux intelligences artificielles

Le Syndicat national de l'édition (SNE) propose une clause type pour les éditeurs qui souhaitent s'opposer à la fouille des textes et des données qu'ils mettent à disposition du public sur internet.

Une exception au droit d'auteur

La directive européenne du 17 avril 2019 a introduit une nouvelle exception au droit d’auteur. Celle-ci autorise la fouille de textes et de données, y compris à des fins commerciales. Ainsi, dès lors qu’un contenu est librement accessible sur internet, il devient exploitable pour nourrir des intelligences artificielles.

Les éditeurs qui mettent en ligne une partie des œuvres de leur catalogue (couvertures, illustrations, extraits…) s’exposent donc à cette probabilité. Comme le rappelle le SNE, « les enjeux sont ceux du risque de captation de la valeur des œuvres qu’ils éditent et la protection de leurs auteurs ».

Toutefois, cette exception est couplée à l'« opt out » soit la faculté pour les ayants droit de s’opposer à cette fouille de textes et de données. Le décret du 23 juin 2022, qui transpose la directive européenne dans la loi française, précise qu’il n’a pas à être motivé et peut être exprimé « au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées, et par le recours à des conditions générales d’utilisation d’un site internet ou d’un service ».

Ils peuvent notamment spécificier, dans les conditions générales de leur site ou ses mentions légales qu'il est interdit de « moissonner » leurs contenus.

Et le SNE d’ajouter que « l’absence de métadonnées associées au Site, répertoires du Site, Contenus du Site est sans incidence sur l’exercice du droit d’opposition exprimé par les présentes conditions générales d’utilisation ». Ainsi, les éditeurs ont cette solution à leur disposition immédiate.

Par ailleurs, le SNE recommande l’intégration de métadonnées au site, afin de permettre une lecture directe par les machines — qui excluront donc les contenus de leur moissonnage. L'organisation redirige vers un protocole standard, fourni par le W3C.

L'exception à l'opt out

Rappelons que, selon ce décret du 23 juin 2022, cet opt out ne peut pas être exercé lorsque la fouille de textes et de données s'effectue « aux seules fins de la recherche scientifique par les organismes de recherche, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d’archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, ou pour leur compte et à leur demande par d’autres personnes, y compris dans le cadre d’un partenariat sans but lucratif avec des acteurs privés ».

En début d’année, le Conseil des écrivains européens (European Writers' Council, EWC) a appelé l’Union européenne à mieux encadrer les usages des textes par l’IA, en mettant au centre le « consentement des auteurs et des créateurs » — qui concerne aussi les éditeurs.

L'Union européenne doit bientôt adopter une législation encadrant plus strictement les intelligences artificielles et leur traitement des données. Celle-ci sera examinée par les eurodéputés en juin prochain, avant l'ouverture d'un trilogue, entre le Conseil de l’Union européenne, la Commission et le Parlement, pour aboutir à un texte définitif.

La clause type du SNE est accessible ci-dessous, en lecture et téléchargement.

Photographie : illustration, Daniel Foster, CC BY-NC 2.0