IA et droit d'auteur : un appel collectif à la transparence

Cette tribune réunit de nombreux acteurs français de l’édition et des industries culturelles, tels que le SNE (Syndicat national de l’édition), la Maison de la Poésie, l’ATLF (Association des traducteurs littéraires de France) ou encore le CPE (Conseil Permanent des Écrivains).

Ces organismes ont notamment écrit ce texte pour donner suite au premier comité de l’intelligence artificielle générative, mis en place par la Première ministre Élisabeth Borne, le 19 septembre à Matignon. Les membres de ce comité présenteront des actions concrètes d’ici 6 mois afin de « définir une régulation adaptée des différents secteurs pour protéger des dérives ».

La ministre de la Culture a pour sa part constitué un groupe spécifique sur l’impact de l’IA dans le domaine culturel. Il regroupe cinq experts, parmi lesquels le président d'Arte, Bruno Patino, auteur de S'informer, à quoi bon ?, publié cette année aux éditions La Martinière. Ce groupe se penchera plus particulièrement sur l'usage de l'IA pour la création, le régime juridique qui l'encadre ou encore son impact sur les métiers de la filière.

Vers une résolution des conflits ?

Le développement fulgurant des IA soulève plusieurs points, dont la question du respect des droits d’auteur.

Pour entraîner une IA, les spécialistes recourent en effet à un large corpus de textes accessibles en ligne : articles, blogs, forums, livres… Cependant, son contenu reste confidentiel : les concepteurs gardent ce secret sous scellé, bafouant régulièrement le consentement des écrivains. L'accès aux œuvres, pour sa part, pourrait parfois être illicite, profitant des réservoirs pirates disponibles en ligne.

En Europe, la directive européenne du 17 avril 2019 a introduit une exception au droit d’auteur. Elle facilite les méthodes d’exploitation des œuvres pour nourrir les IA. Le texte de de loi évoque ainsi la « fouille de texte », « afin d’en dégager des informations ». Il dispose qu’elle peut être réalisée « sans autorisation des auteurs aux seules fins de la recherche scientifique » par les organismes. Toutefois, les ayants droit ont la possibilité de s’opposer à ce moissonnage de données grâce à un système « d’opt-out ».

Aux États-Unis, la législation à cet égard est plus floue : l’utilisation d’ouvrages couverts par le copyright entre, sous certaines conditions (usage éducatif ou de recherche), dans le cadre du fair use, qui correspond à une exception au droit d’auteur. La situation juridique reste ambiguë quant à savoir si l’exploitation des corpus relève du fair use ou non…

Par ailleurs, les contenus générés par les IA se révèlent parfois être des « concurrents » des originaux, rappelle la tribune. Et ce, sans que les entreprises à l’origine des chatbots « aient eu à assumer les investissements inhérents à la création littéraire et artistique ».

L’arrivée de l’IA bouleverse nos sociétés, d'autant plus qu’elle suscite certaines zones d’ombre d’un point de vue juridique et éthique. Aux 70 organismes signataires d’affirmer leur rôle dans ces transformations à venir : « Les industries culturelles et créatives, qui représentent 4,4 % du PIB et plus de 7,5 millions d’emplois dans l’Union européenne (UE), se sont toujours construites en lien avec les évolutions techniques et technologiques et continuent sur cette voie, l’IA ne faisant pas exception. »

Renforcer et élaborer la loi initiale

La tribune publiée dans le Monde exige notamment de la France qu’elle soutienne « fermement le principe de transparence dans le cadre du trilogue » qui rassemble les trois institutions de l’Union européenne, et qui doit aboutir à un texte définitif d'ici la fin de l'année, en vue de l'adoption d'un « IA Act ».

En juin, le Parlement européen a déjà introduit une obligation de transparence pour les IA, au sein de cet European AI Act. Les entreprises comme Open AI, mère de Chat GPT, devront donc publier « un résumé suffisamment détaillé de l’utilisation des données d’entraînement protégées par la législation sur le droit d’auteur », ainsi qu’une information « appropriée, claire, visible » qui distingue le contenu généré de l’original.

Mais, selon les signataires de la tribune du Monde, l’AI Act, dans sa version actuelle, « reste grandement insuffisante ». En effet, elle ne permet pas aux ayants droit d’être rémunérés suite à l’utilisation de leurs écrits.

Ils exigent donc l’introduction, dans l’article 28 b.4 de la loi, du « principe d’une transparence totale à travers une liste détaillée des œuvres utilisées par les systèmes d’IAG [intelligence artificielle générative] et leurs sources, liste qui doit être tenue à la disposition des titulaires de droit », afin que ces derniers perçoivent une compensation financière.

Il s’agit également « d’assurer la mise en œuvre effective de nos droits ». En effet, l’opt-out, soit la faculté pour les ayants droit de s’opposer à la fouille de leurs textes et de données, n’est pas toujours respecté. Sur le web, il est souvent difficile de faire marche arrière...

Par ailleurs, à échelle française, le 12 septembre, plusieurs députés de la majorité ont déposé une proposition de loi visant à « encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur ». Ce texte assurerait une rétribution équitable par le contrôle strict de l’exploitation des œuvres générées par l’IA. Cette proposition a été renvoyée à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication pour examen.

Une fronde contre Open AI et cie

Cette tribune n’est pas la première initiative de ce type. Comme nous l'indiquions en juillet, plus de 10.000 écrivains ont cosigné une lettre ouverte publiée, de l'autre côté de l'Atlantique, par l'Authors Guild. Ils appelaient les PDG de plusieurs sociétés, dont Sam Altman (OpenAI), « à obtenir le consentement, à créditer et à rémunérer équitablement les auteurs pour l’utilisation d’écrits protégés par le droit d’auteur à des fins d’entrainement de l’intelligence artificielle ».

De nombreuses figures de la littérature faisaient partie des signataires : Dan Brown, James Patterson, Jennifer Egan, Suzanne Collins, Margaret Atwood, Jonathan Franzen, Roxane Gay, Celeste Ng, Louise Erdrich, Viet Thanh Nguyen, George Saunders... La lettre ouverte n'a pas eu l'effet escomté, et l'Authors Guild a porté l'affaire devant la justice, avec plusieurs auteurs.

Aux États-Unis, ces interpellations médiatiques se couplent à d'autres plaintes, portées contre OpenAI, la mère de ChatGPT, et Meta, la société derrière Facebook et l’outil d’IA LLaMA. Les auteurs à l’origine de ces actions en justice dénoncent notamment une exploitation non autorisée et sans compensation de leurs œuvres afin d’entraîner ces chatbots.

