Décès de l'auteur Pierre Frey

Après avoir étudié l'histoire de l'art, la géographie et la germanistique à Genève et Lausanne, il a obtenu un doctorat en sciences techniques de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Par la suite, il a enseigné à l'EPFL, dans le domaine de l'Environnement naturel, architectural et construit et a joué un rôle déterminant dans la mise en place des Archives de la construction moderne au sein de cette institution, qui ont à présent une place majeur dans leur domaine.

Il avait une vision unique de l’architecture, considérant l’architecture vernaculaire comme une manifestation des sociétés et de l'état du monde.

Parmi ses publications notables, on compte plusieurs monographies sur des architectes suisses, notamment Gion A. Caminada (Actes Sud, 2018), et des ouvrages tels que Learning from Vernacular (Actes Sud, 2010), qui a reçu le Grand Prix du livre d'architecture en 2011. Il a aussi écrit Simón Vélez architecte. La maîtrise du bambou (Actes Sud, 2013).

Son tout dernier travail, Fernand Pouillon. Le Téméraire éclectique, vient d'être publié chez Actes Sud.