Katana, magie et yakuzas : Kagura Bachi, le manga hors norme

Dans l’univers de Kagura Bachi, magie et katana sont les deux faces d’une même médaille : prépublié chez Weekly Shonen Jump, le magazine de la Shueisha, il aura suffi d’un unique chapitre publié pour susciter un enthousiasme rarement atteint. Et depuis ce 18 septembre, date de parution de la revue, l’histoire de cet apprenti forgeron parti en guerre contre un groupe de sorciers fait recette.

Katana, magie et vengeance

L’éditeur avait amorcé le lancement dans un post 8 jours avant la parution — Chihiro dégainant son sabre, devenu un meme amplement repris. Or, les lecteurs s’emballent et le devenir de ce jeune garçon, fils d’une véritable légende dans l’art du katana, fait vibrer. D'autant qu'une tragédie dont on ignore encore tout frappera, le changera en tueur de ces sorciers officiant dans la région.

Un design épuré, un éclat surnaturel que renforcent les actions épée en main, voici les ingrédients d’une réussite et d’ores et déjà, le chapitre 2 est annoncé pour ce 24 septembre, ou 25 suivant le fuseau horaire. Mais l’explosion des lectures (le premier chapitre est disponible à cette adresse) et la popularité grandissante, jour après jour, ne s’expliquent pas si facilement.

L'anime déjà annoncé

Et bien évidemment, les équipes de scantrad s’en sont donné à cœur joie en proposant une version française, alors qu’aucun éditeur de l’Hexagone n’a encore annoncé l’achat des droits. En revanche, il semble bien que l’anime soit déjà dans les tuyaux, avec quelques secondes d'images dévoilées.

Cette série, quelque part entre Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man, pour donner quelques repères, ne verse pas dans la tendresse. Il ne faudra que quelques pages pour arriver au massacre d’un clan de yakuzas, les Korogumi, brutalement éviscérés — sang et boyaux répandus dans la pièce.

Une affaire de famille

D’un côté, les sorciers tirant les ficelles dans un univers de mafieux, qui rapproche de Jujutsu Kaisen (de Gege Akutami, trad. Fédoua Lamodière, adaptation par Clair Obscur, chez Ki-oon), quand l’approche nihiliste et sombre du personnage le ramène à Chainsaw Man (de Tatsuki Fujimoto, trad. Sébastien Ludmann, chez Kazé).

Toute la relation entre Kunishige, papa un peu idiot et parlant aux poissons rouges, mais considéré comme l’un des forgerons les plus habiles au monde — on raconte que ses lames mirent fin à une grande guerre au Japon — et un fils habile tient donc dans cette relation aux armes. Et quand, trois ans après la mort de son père, Chihiro part en chasse des responsables — une société secrète nommée Hishaku Sorcery — avec l’ultime épée que son géniteur réalisa, il dispose d’un atout supplémentaire : le katana est imprégné d’une magie permettant des carnages sans commune mesure.

Reste qu’en surclassant des séries comme Black Clover ou Spy X Family, et bien d’autres plus historiques encore — citons Boruto : Naruto Next Generations ou Dragon Ball Super —, dans les classements, Kagura Bachi devient l’enjeu inattendu de l’éditeur nippon.

Besoin de sang neuf dans l'industrie

Déjà hissé au rang de Big Three, désignant les trois meilleures productions de la Shueisha, où l’on retrouve notamment One Piece, Kagura Bachi se retrouve avec une lourde pression. Enflammer le net en un chapitre, revient à donner raison à un certain Andy Warhol, qui avait prophétisé qu’on enterrerait une célébrité toutes les quinze minutes à l’avenir.

Pour l’heure, il est installé à la sixième position, avec plus de 416.500 consultations. Takeru Hokazono n’a pas révélé beaucoup de détails sur l’avenir de son personnage — sinon que le deuxième chapitre plongera dans l’enfance de Chihiro. Mais de l’avis général, le mangaka a apporté le sang neuf dont l’industrie du livre avait besoin dans l’Archipel.

Difficile de définir à quel point cette série remportera ce pari : attendu que My Hero Academia, Black Clover ou Jujutsu Kaisen sont des séries sur le point de s’achever, des places sont à prendre…