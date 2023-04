Chainsaw Man de retour… sur les bancs de l’école  

Un lycée public dans Tokyo. Chainsaw Man passe à la télé chaque fois qu’il tue un monstre, et son nom est sur toutes les bouches. Mais Asa, ça lui est bien égal. Elle hait tout le monde. Personne ne respecte les règles, les gens discutent trop bruyamment, occupent tout le couloir, ne pensent qu’à avoir un petit copain. Elle ne veut rien avoir à faire avec tout ça. Personne ne lui parle, à elle, mais elle s’en fiche. Les amis, ça n’est d’aucune utilité.

D’ailleurs, elle va bientôt avoir d’autres chats à fouetter. Quand son professeur annonce à la classe qu’ils vont élever le démon poulet en guise de projet de groupe, les catastrophes s’enchaînent. Pour Asa, c’est l’Enfer qui commence…

Radical changement de perspective

En lisant les premières pages, vous vous demanderez sans doute où est passé Denji. Mais cette deuxième partie de Chainsaw Man se veut radicalement différente de la première, comme si on était passés de l’autre côté du miroir. Après la sécurité publique, l’école. Après un garçon affranchi de toutes les contraintes sociales, une jeune fille qui ne voit le monde qu’à travers le respect des règles.

Compliquée et touchante, Asa vous livre le chaos de ses pensées neurodivergentes. Elle donne une tonalité tout à fait nouvelle à la série, tout en préservant la saveur si particulière des débuts. Tout en gardant la « sauce Chainsaw », une absurdité permanente et un déchirement émotionnel des plus raffinés, cette deuxième partie réserve au lecteur une foule de surprise,

Les nouveaux tomes de Chainsaw Man seront ainsi placés sous le signe de tous les possibles. Que serait Denji s’il n’était pas forcé de travailler pour le gouvernement ? Comment la société lambda voit-elle les démons ? Les troubles que Chainsaw Man a semés aux Enfers ne vont-ils pas se répandre dans le monde réel ? On plonge dans l’univers sombre de la série, et l’intrigue nous entraîne petit à petit vers de nouvelles ténèbres qu’on voit poindre à l’horizon.

Quand le gore se fait art de vivre

L’atmosphère pesante arrive à son paroxysme : les rues sont délabrées, les immeubles immenses... le terrain de jeu idéal pour des mises en case déjantées et, bien sûr, un festival de boyaux répandus. On ne le dira jamais assez, Tatsuki Fujimoto est un dessinateur prodigieusement talentueux. Il vous envoie voltiger au cœur d’une Tokyo décrépie et fourmillante. Les décors prennent de plus en plus d’importance pour nous faire ressentir à quel point ce monde pourri pèse sur le cœur des personnages.

Entre shônen d’action, tragédie et comédie noire, Chainsaw Man déploie une nouvelle fois toute l’étendue de son riche et mystérieux univers. Les terreurs de l’adolescence et des incertitudes qui l’accompagnent se confondent aux créatures qui menacent l’espèce humaine. Denji se trouvera-t-il une copine ? Asa arrivera-t-elle à s’intégrer, ou même tout simplement à exister, au sein de sa classe ? Et les Enfers ne risquent-ils pas de se déverser sur Terre ?

C’est clairement la suite à ne pas manquer cette année. Chainsaw Man n’a décidément pas fini de faire parler de lui.