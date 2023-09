Un pack documentaire en solidarité avec le Maroc

Le festival Grand Bivouac souhaite soutenir les femmes et les hommes touchés par le séisme.

« Nous avons connu tant d’éditions du Grand Bivouac où les réalisateurs avaient posé leur caméra au Maroc qu’il ne nous était pas possible de rester "les bras croisés" devant le drame qui touche aujourd’hui nos amis de l’autre côté de la Méditerranée. »

Pour ce faire, le Grand Bivouac, la Ville d’Albertville, les réalisateurs Jérôme Le Maire, Karim Aitouna et Jawad Rhalib, leurs producteurs IOTA Production, R&R Productions et Haut Les Mains Productions proposent de se procurer un pack spécial de "3 films documentaires focus Maroc" à visionner chez soi et dont le produit sera entièrement reversé à l’organisation humanitaire Croissant Rouge.

Les trois films, Le Thé ou l'Électricité (2012), Une Place sous le Soleil (2020) et Fadma, même les fourmis ont des ailes (2020) sont tous réalisés au Maroc, diffusés lors des dernières éditions du Grand Bivouac et pénètrent au plus près des destins de celles et ceux qui y vivent aujourd'hui.

L’occasion d’allier la solidarité à la connaissance, l’empathie et l’action au cinéma documentaire.

Un Pack solidaire, avec trois films inclus et deux hauteurs de don à 5 ou 10 euros, selon le choix et les possibilités de chacun.

Crédits photo : Le festival Grand Bivouac