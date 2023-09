Deux formations d'écriture arrivent en ligne cet automne

Durant 15 jours, les stagiaires bénéficieront des conseils et de l’accompagnement d’un écrivain renommé, familier du livre et du monde de l’édition, directement depuis chez eux. Les formations alterneront échanges en visioconférence, appels téléphoniques et retours de mail, le tout adapté aux emplois du temps de chacun. Ce suivi permettra aux apprentis auteurs de se familiariser avec les règles de l’écriture fictionnelle d’aujourd’hui et d'améliorer leur pratique existante.

Alain Absire est auteur de théâtre et d'une quarantaine d'ouvrages, romans, recueils de nouvelles, essais, livres jeunesse traduits dans de nombreuses langues. Il a obtenu le Prix Femina pour son roman L'Égal de Dieu. Hugo Boris a travaillé quinze ans dans une école de cinéma et a publié cinq romans remarqués, dont Police, adapté au cinéma en 2016.

Ouvrant sur un imaginaire à redéfinir, les ateliers proposés par Alain Absire et Hugo Boris traitent tous deux de thématiques contemporaines. Que ce soit au travers d'une réflexion sur les nouvelles modalités de rencontre proposées par les réseaux sociaux, ou d'une méditation sur les liens entre l'individu et son armoire à pharmacie, les stagiaires seront invités à réinvestir des sujets d'actualité tout en faisant preuve de créativité.

Tarif normal : 310 euros (+ 10€ adhésion si non adhérent) Jeunes – 26 ans & demandeurs d’emploi : 210 euros (+ 10 euros si non adhérent). Plus d'informations.

crédits photo : Tom Hermans / unsplash