Les livres, trop chers ? Pour un “bouclier anti-inflation” des lecteurs

En 1981, la France a inscrit dans ses textes une loi singulière : celle du prix unique du livre. Derrière cette décision, une ambition : préserver la diversité culturelle et garantir à chacun un accès équitable à la lecture. Ainsi, l'éditeur détermine le tarif public d'un ouvrage publié sur le territoire français et tout vendeur est tenu de s'y conformer. Une remise n'excédant pas 5% du prix initial. Une manière d'assurer une concurrence saine et de valoriser chaque maillon de la chaîne du livre.

À LIRE - En France, les livres sont au même prix partout

Or, le fondateur du Lys Bleu note qu'en cette période d'inflation, « qui nous touche depuis des mois », les limites de la législation sont atteintes. Certes, la Loi Lang « a favorisé la culture et a garanti une plus grande diversité éditoriale ».

Néanmoins, « le prix du livre ne change pas alors que la part des dépenses consacrées à la culture et à la littérature a été drastiquement réduite pour de nombreux Français », déplore-t-il.

« Aidez-nous à obtenir une révision de la loi sur le prix du livre en signant cette pétition qui vous expliquera notre démarche », ajoute Benoît Couzi. En effet, l'éditeur demande au législateur de mettre en place un « bouclier anti-inflation » pour protéger les lecteurs ainsi que l'ensemble de la chaîne du livre. Il sollicite une mesure applicable « durant les périodes difficiles », par laquelle les éditeurs réduiraient « temporairement le prix des livres ».

À LIRE - Allemagne : l'édition réclame de renforcer la loi sur le prix unique

Selon lui, « une diminution de leurs marges est préférable à de faibles ventes qui mettent en péril l'équilibre financier ». Il invite donc les personnes concernées à signer la pétition afin d'inciter le gouvernement à étudier cette proposition. Et de conclure que cela « stimulera le marché du livre, vous offrira la possibilité de lire à moindre coût et évitera la faillite de nombreux professionnels ».

En une journée, la pétition a obtenu environ 1100 signatures. Elle est disponible à l'adresse suivante.