Chez les éditeurs américains, l'ebook décline toujours (mais uniquement chez eux)

Les revenus des livres numériques ebooks aux États-Unis déclinent donc de 3,9 % en juin 2023 en regard de l’année précédente, mais également sur l’année, de 1,3 % par rapport à la première moitié de 2022. Sur cette période de juin, l’ebook a généré 79,8 millions $ et 493,8 millions $ sur le premier semestre.

Bien évidemment, ces chiffres émanent des quelque 1240 éditeurs tradionnels, membres de l’AAP. Fondamentalement inexacts, ils réprésentent une partie importante du marché, mais pas vraiment sa globalité. Loin de là.

De fait, cela exclut les auteurs indépendants, autopubliés, ou encore les petites structures éditoriales non affiliées à l’AAP.

Or, Amazon compte toujours comme l’un des plus gros pourvoyeurs de livres numériques, notamment via son service Kindle Unlimited. Pour les auteurs, ce dernier dispose d’un pot — et pas vraiment à la fortune du pot. TNPS a calculé que 278,2 millions $ ont été reversés en droits d’auteurs sur le premier semestre — 10,7 % de plus qu’en 2022.

En examinant le mois de juin, ça se corse : Kindle Unlimited d’Amazon a payé 47 millions $, contre 43,4 millions en juin 22. Une hausse de 8,3 %… Évidemment, ces sommes sont censément reversées au niveau mondial. En réalité, le marché américain représente pratiquement tout. Et de toute manière, il n’est pas pris en compte dans les données de l’AAP.

Mieux et quitte à en rajouter une couche, on pose là que les versements de juillet 23 s’élèvent à 49,5 millions €, soit 10 % de plus que les 45 millions de juillet 2022. D’ailleurs, en juillet 2019, la cagnotte s’élevait à 25,6 millions $, près de deux fois moins qu’aujourd’hui.

Le paiement du pot de KU est juste pour les ebooks téléchargés via le service d’abonnement illimité. Il ne prend pas en compte le volume incalculable de titres autopubliés sur la plateforme — où se retrouvent d’ailleurs les titres de KU. Et n’oublions pas non plus les ressources générées par les solutions d’autoédition chez Apple, Kobo, Nook, Google Play, Scribd, etc. En somme, Kindle Unlimited ne représente que la part émergée de l’iceberg…

Alors, la chute des ebooks…

Crédits photo : @felipepelaquim / Unsplash