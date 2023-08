Le voyage initiatique de l'auteur et peintre Nicolas de Staël

Le musée Roald Dahl, en Angleterre, s’« excuse pour les commentaires antisémites » de ce dernier, après ceux de la famille. L'auteur britannique, né au Pays de Galles, publie son premier livre pour enfants en 1943, The Gremlins, suivi de James and the Giant Peach en 1961, Charlie and the Chocolate Factory en 1964 et Fantastic Mr Fox en 1970.