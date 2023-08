Les Rêveurs : un Ulule pour faire revivre un livre "pop-up"

« Sa réalisation étant très onéreuse, nous avons besoin de votre soutien pour cette fabrication », expliquent Les Rêveurs, et d’ajouter : « Pour vous donner une idée, trois heures sont nécessaires à chaque livre pour assembler les pop-up à la main ! »

Deux artistes reconnus

L’ouvrage raconte l’histoire de Zahhak, un prince qui, sous l’influence du Démon, tue son propre père pour prendre son trône. Suite à cette trahison, une malédiction le frappe, et deux serpents grandissent sur ses épaules. Célèbre dans tout le royaume pour sa cruauté et sa tyrannie, il règne pendant mille ans. Un pouvoir qui vacille lorsque le courageux Fereydoun parvient à rassembler une armée avec l’idée de renverser le roi maléfique...

Zahhak, La Légende du Roi Serpent, de Hamid Rahmanian et Simon Arizpe. Les Rêveurs.

L’iranien basé à New York Hamid Rahmanian dirige le studio Kingorama. Son travail se concentre sur le film, les arts graphiques et vivants. Il s’est par ailleurs lancé dans l’illustration et une nouvelle traduction et adaptation l’Épopée des Rois persans ou Shâhnâmeh, de Ferdowsi. Ce livre de 600 pages, glorifié comme « un chef-d’œuvre », a été publié par le Quantuck Quantuck Lane Press en 2013.

Simon Arizpe est lui ingénieur papier qui exerce en indépendant et pour le studio de Robert Sabuda, où il a travaillé sur de nombreux ouvrages pop-up (Star Wars, DC Comics...) aux éditions du New York Times. Il est par ailleurs un membre fondateur de l’American Design Club. En 2018, il reçoit pour la réalisation de Zahhak, La Légende du Roi Serpent, le prix Meggendorfer, plus haute distinction pour le design d’un pop-up. Il vit actuellement à New York.

Simon Arizpe et Hamid Rahmanian. Les Rêveurs.

Une maison de bénévoles

Il faudra débourser au minimum 50 € pour recevoir l’ouvrage aux 16 pages Pop-Up (format 20*26 cm), qui sera disponible à partir du 3 novembre prochain. La campagne Ulule se termine le 2 octobre prochain.

Plusieurs contreparties sont par ailleurs proposées en fonction du montant dépensé : 2 posters au format 40cm*60cm, dont la maquette a été réalisée par Hamid Rahmanian, un autre livre pop-up, Les sept épreuvent de Rostam, tiré d’un autre conte du Livre des Rois, ou encore une édition de l’adaptation du Pinocchio de Carlo Collodi par le dessinateur italien Jacovitti, paru en 1946 dans la presse italienne.

Zahhak, La Légende du Roi Serpent, de Hamid Rahmanian et Simon Arizpe. Les Rêveurs.

Aucun salaire ne sera versé à la maison d’édition, assure enfin cette dernière, « puisque Les Rêveurs fonctionnent sous forme d’Association 1901, animée uniquement par des bénévoles ».

À LIRE - NuiNui : “Les livres de qualité ont toujours coûté cher”

Créés en 1997, Les Rêveurs se spécialisent dans l’édition de bandes dessinées et de livres illustrés. En plus des créations de Manu Larcenet, la structure porte de nombreux auteurs, tant français qu’internationaux, tels que Carlos Nine, Baru, Stanislas et Éric Salch. Ils ont également redonné vie à des talents du 9ème art autrefois négligés, comme George Herriman avec son strip Krazy Kat et l’artiste italien Benito Jacovitti.

Crédits photo : Les Rêveurs