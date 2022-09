Une exceptionnelle enluminure perse en vente à l'automne

Pablo Picasso (1881-1973), considéré comme l'un des artistes les plus influents du XXe siècle, a commencé le dessin à un âge précoce, sous la direction de son père, José Ruiz y Blasco, professeur d'art et peintre. Dans une suite assez logique, il a lui-même éveillé un de ses enfants, Maya Widmaier-Picasso, née en 1935, au dessin et à l'usage des couleurs, grâce à des cahiers retrouvés récemment.