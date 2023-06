Amazon : Prime et Audible, des “pièges à consommateurs” ?

Dans une plainte déposée le 21 juin, la Commission fédérale du commerce (Federal Trade Commission, FTC) assure qu'Amazon « a recruté pendant des années des consommateurs au sein de son programme Prime sans leur consentement, tout en compliquant volontairement le processus de désabonnement pour les consommateurs ».

Le programme de fidélité Prime d'Amazon est accessible dans plusieurs pays du monde, dont la France, où il coûte 69 € par an, après une période d'essai de 30 jours. Outre-Atlantique, le tarif s'élève à 139 $ par an. Dans les deux cas, Prime donne accès à la plateforme de vidéo en streaming de la firme, ainsi qu'à d'autres services et avantages, dont une livraison prioritaire gratuite (ou à 0,01 € pour les livres, en France).

Des « pièges à consommateurs »

La FTC estime que le préjudice concerne des « millions de consommateurs », « trompés [...] par des interfaces manipulatrices, coercitives ou trompeuses qui constituent des “pièges à consommateurs” ». Par ailleurs, les clients qui souhaitent se désabonner se heurtent à un processus « qui n'est pas fait pour accompagner l'annulation, mais pour l'empêcher ».

« Amazon a floué et piégé des clients en leur faisant payer des abonnements sans leur consentement, frustrant les utilisateurs, d'une part, mais leur soutirant aussi des sommes considérables », souligne Lina M. Khan, présidente de la commission fédérale.

La plainte de la FTC cite notamment l'abonnement à Prime parfois compris dans l'acte d'achat d'un produit sur Amazon, et insuffisamment précisé au consommateur. En validant sa commande, ce dernier souscrivait sans vraiment s'en rendre compte, assure l'agence. Concernant l'annulation, l'abonné doit naviguer à travers quatre pages, réaliser six clics et enfin choisir parmi 15 options...

La FTC note encore dans sa plainte qu'Amazon « a cherché à repousser et géner l'enquête de la Commission à plusieurs reprises ».

Heather Layman, porte-parole d'Amazon, a vivement démenti les accusations de la FTC dans un communiqué. « Le fait est que les clients aiment le programme Prime, et que nous avons fait en sorte qu'il soit à la fois simple de s'abonner et de se désabonner. Comme pour l'ensemble de nos produits et services, nous prenons en compte les retours des clients et cherchons les moyens d'améliorer leur expérience. »

La même stratégie pour Audible ?

Le programme Prime rapporterait une véritable manne financière à Amazon. La firme revendique 200 millions d'abonnés, et la plainte de la FTC estime les revenus tirés de ces souscriptions à 25 milliards $ par an.

Non compris dans le programme Prime, mais reposant lui aussi sur un abonnement après une période d'essai gratuite, Audible, l'offre de livres audio d'Amazon, fait également l'objet d'une plainte. Cette dernière n'émane pas de la FTC, mais de deux consommateurs californiens, qui l'ont déposé auprès d'une cour de Washington il y a quelques semaines, précise Law360.

Difficile de ne pas relier les deux procédures, puisque les plaignants pointent les mêmes éléments que ceux mis en avant par la FTC. Ils évoquent en effet un « piège à consommateurs » qui « renouvelle automatiquement l'abonnement sans leur consentement et sans moyen simple d'y mettre fin »...

Photographie : illustration, Stock Catalog, CC BY 2.0