80 % des best-sellers aux mains de 19 éditeurs en 2023

Un podium de 260 places. À partir de l'ensemble des tops 10 du premier semestre 2023 (semaine 1 à 26 incluse - données Edistat), ActuaLitté a établi le classement des « meilleures » meilleures ventes du marché du livre français.

Six mois de sursis pour le livre

Malgré la menace d'une inflation galopante, le secteur du livre résiste plutôt bien à une baisse notable de la consommation des ménages. L'institut GfK partageait ce constat en avril dernier : quand 93 % des Français envisagent de réduire les dépenses, seuls 21 % le feraient pour les achats de livres.

Le chiffre d'affaires du secteur, au premier trimestre, s'élevait à 850 millions €, en progression de 1 % par rapport à la même période de 2022, et de 19 % face aux données de 2019, dernière année de référence prépandémie.

Le Département des Études, de la prospective et des statistiques (Deps) du ministère de la Culture, au sujet du même trimestre, indique que la « hausse trimestrielle sur un an découle d’une hausse simultanée de 6 % des recettes de l’édition de livres (un segment pesant pour un tiers du secteur) et de 8 % des recettes du commerce de détail de livres ».

Autrement dit, la hausse des prix des ouvrages a eu une incidence significative sur les recettes du secteur. Selon l'Insee, l'indice des prix pour l'édition de livres, au premier trimestre 2023, s'élève à 138 (donnée provisoire), bien supérieur au 130,7 de la fin d'année 2022 (lui-même inférieur au 130,8 du troisième trimestre 2023, ce qui laissait espérer une stabilisation des prix).

L'année 2023 du livre ne commence donc pas trop mal, avec des ventes globales en hausse de 3 % par rapport au premier trimestre 2023, selon les chiffres du ministère de la Culture, qui s'inscrivent dans le diagnostic posé par GfK.

Romans et mangas toujours bien placés

Lorsque l'on s'intéresse de plus près aux ventes de livres de la première moitié de 2023, en volumes, on relève assez rapidement l'importante présence des romans au sein du top 10. Plusieurs noms se démarquent : Fred Vargas (Flammarion) s'impose cet été ainsi que Colleen Hoover. Ses titres (traduits en français par Pauline Vidal chez Hugo et Cie) profitent de l'effet #BookTok, via le réseau social TikTok où elle compte une forte communauté.

Virginie Grimaldi (Flammarion), Melissa Da Costa (Livre de Poche), Sarah Rivens (Hachette), Lucinda Riley (Charleston), mais aussi Franck Thilliez (Fleuve noir), Pierre Lemaitre (Calmann-Lévy) ou encore Bernard Minier (Pocket et XO) offrent des places dans le top 10 à leurs maisons d'édition.

Les mangas continuent aussi de convaincre en masse, malgré un léger fléchissement identifié par GfK (- 18 % de ventes par rapport au T1 2022). Citons, pêle-mêle, Solo Leveling (KBooks/Delcourt), One Piece (Glénat), Kaiju n°8 (Kazé), One-Punch Man (Kurokawa), Chainsaw Man (Kazé). Pour cette catégorie, la présence dans le top 10 est souvent fulgurante, mais de courte durée, témoignant de la forte attente des lecteurs.

La BD, elle, se fraie un chemin avec des classiques, comme Blake et Mortimer (Dargaud) et Astérix (Albert René). Riad Sattouf reste bien positionné avec ses Cahiers d'Esther (Allary), quand Mr. Tan, à la tête de sa maison d'édition, place Mortelle Adèle à plusieurs reprises.

Enfin, la non-fiction gagne parfois le top 10, notamment avec Florent Pagny (Fayard), Alexandra Henrion-Caude (Albin Michel), le Prince Harry (Fayard) ou encore Éric Zemmour (Rubempré). À l'approche de l'été, les cahiers de vacances prennent le top 10 d'assaut, en mode raz-de-marée...

Une concentration des (meilleures) ventes

Un décompte des maisons d'édition représentées dans le top 260 de la première partie de l'année 2023 révèle 34 structures. Parmi celles-ci, des poids lourds, qui cumulent à eux seuls un grand nombre des places de ce top général : Livre de Poche (38 places), Hugo et Cie (24 places), Pocket (17 places), Glénat (16 places), Flammarion (14 places) et Fayard (14 places également) ou encore Hachette, Gallimard, Flammarion et J'ai lu (10 places chacune).

L'analyse est simple : un petit nombre de maisons d'édition se partagent les meilleures ventes de cette première partie d'année. Si bien que 80 % des best-sellers de ce début d'année (209 places) sont publiés par 19 maisons d'édition seulement. Si l'on considère, comme l'estime le Syndicat national de l'édition, qu'environ 10.000 maisons d'édition sont actives en France, 0,2 % d'entre elles dominent donc les meilleures ventes, en 2023.

Les groupes en rangs serrés

Certaines maisons d'édition à l'origine des best-sellers de ce début 2023 sont indépendantes, comme Le Tripode, Ki-Oon, Mr Tan & Co ou encore Omaké Books. Mais un nombre écrasant appartient en réalité à un groupe dont les activités s'étendent parfois au-delà du simple champ du livre. Ainsi, lorsque le décompte se limite cette fois aux groupes, d'une part, et aux indépendants, d'autre part, le nombre d'acteurs de ce top 260 tombe à 18 structures seulement.

Si l'on considère les places prises par un même groupe éditorial au sein du top 260, la concentration des meilleures ventes est encore plus flagrante. Le groupe Hachette Livre occupe ainsi à lui seul 75 places, soit 28,85 % du total. Il devance largement le numéro 2, Glénat, qui profite des succès de plusieurs mangas et des livres de Colleen Hoover (40 places, soit 15,38 %) et son principal concurrent, Editis (38 places, 14,62 %).

Surviennent ensuite Madrigall (34 places, soit 13,08 %) Albin Michel (22 places, 8,46 %) et Média-Participations (14 places, soit 5,38 %).

À elles seules, les structures Hachette Livre (Lagardère), Glénat, Editis (Vivendi) et Madrigall représentent 187 places, soit 71,92 % du top 260 des meilleures ventes de la première moitié de l'année.

Les grandes fortunes de l'édition

Les observations précédentes portaient sur un classement des volumes de ventes : le nombre d'exemplaires écoulés. Un top des montants dégagés peut présenter une autre configuration du marché : vendre 10 exemplaires poche ne génère pas le même chiffre d'affaires que la vente de 10 ouvrages grand format...

Un regard jeté sur ces données ne dessine pas un paysage sensiblement différent. Le bilan de GfK (arrêté à la semaine 31, et non 26) octroie la première place à Flammarion (Madrigall), avec le mastodonte Sur la dalle, devant 6 titres du groupe Hachette (chez Le Livre de Poche, Calmann-Levy et Fayard), et, chez Glénat, un tome de One Piece et deux ouvrages de Colleen Hoover (Hugo et Cie).

Le quadriumvirat (Hachette, Glénat, Madrigall et Editis) des volumes de vente se retrouve donc pratiquement du côté des chiffres d'affaires, réduit à un triumvirat (Madrigall, Hachette, Glénat).

Le livre, un bon placement

Ces observations sur la concentration des meilleures ventes font écho à l'importante transaction à laquelle le secteur se prépare : le rachat de Hachette Livre par Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré, et la cession imposée de son propre groupe d'édition, Editis, à Daniel Křetínský et International Media Invest (IMI), une filiale de sa structure CMI.

La fusion Edithachette, prévue à l'origine, aurait octroyé 43,46 % de ce top 260 au supergroupe imaginé. La revente d'Editis à un autre acteur de l'édition française n'aurait pas été plus souhaitable, puisque les autres grands groupes capables de se l'offrir se seraient eux aussi placés en situation de domination...

Autrement dit, la Commission européenne a sans doute évité le pire au secteur, en imposant à Vivendi certaines mesures pour autoriser son rachat du groupe Lagardère, et de Hachette Livre par la même occasion.

Photographie : La librairie Bulle en Stock (Amiens) (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)