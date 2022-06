Quand le refus de la guerre mène en prison : le cas Dmitri Gloukhovski

Solidarité avec l’écrivain russe Dmitri Glukhovski

L’écrivain russe de science-fiction Dmitri Glukhovski fait l’objet de graves menaces sur sa sécurité et sa liberté. Le 13 mai dernier, le tribunal de Basmanny a ordonné qu’il soit placé en détention provisoire par contumace. Aujourd’hui, le ministère russe de l’Intérieur a inscrit l’écrivain sur sa liste des personnes recherchées et a lancé un mandat d’arrêt international contre lui.

Son crime ? S’être publiquement élevé contre la guerre menée en Ukraine par les forces au pouvoir au Kremlin. Ce qu’il risque s’il est arrêté ? Jusqu’à quinze ans de prison.

Les syndicats français d’artistes-auteurs signataires de ce communiqué s’élèvent avec la plus extrême vigueur contre cette atteinte caractérisée aux droits humains qui touche l’un de nos confrères et la condamnent fermement. Nous réaffirmons que la liberté d’expression est une composante sine qua non de la liberté de création, où que ce soit dans le monde.

Nous exprimons à Dmitri Glukhovski notre solidarité pleine et entière et notre soutien actif. Nous attendons des autorités françaises qu’elles prennent toutes les initiatives nécessaires auprès des autorités russes pour réaffirmer l’attachement de la France à la liberté d’expression et de création, et pour garantir la liberté et la sécurité de Dmitri Glukhovski.

« Il n’y a ni bon ni mauvais usage de la liberté d’expression, il n’en existe qu’un usage insuffisant. » Raoul Vaneigem

Signataires :

CAAP (Comité Pluridisciplinaire des Artistes-auteurs et Artistes-autrices)

Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

LIGUE DES AUTEURS PROFESSIONNELS

SELF (Syndicat des Écrivains de Langue Française)

SNP (Syndicat National des Photographes)

SMDA-CFDT (Solidarité Maison des Artistes CFDT)

UNPI (Union Nationale des Peintres Illustrateurs)

USOPAVE (Union des Syndicats et Organisations Professionnels des Arts Visuels et de L’Écrit)

crédits photo : librairie Mollat

Dossier : La guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine