Passionné des cultures asiatiques, l'auteur de BD Saverio Tenuta est mort

Grand passionné des cultures asiatiques, Saverio Tenuta aura passé sa vie à créer un univers inspiré de l’imaginaire japonais, développé dans de sublimes bandes dessinées, estampes et performances artistiques.

Talent et poésie

Né en 1969 en Italie, il obtient en 1992 son diplôme de peinture de l'Académie des Beaux-Arts de Rome, ainsi qu'un diplôme de Bande Dessinée à l'École Internationale de Bande Dessinée de Rome. D’abord graphiste publicitaire, il commence rapidement à publier des histoires courtes et des couvertures pour de petits éditeurs italiens.

À partir de 1996, il travaille avec plusieurs éditeurs américains, et réalise notamment une couverture de Conan The Cruel pour SPQ. En 2001, il dessine quelques planches pour le tome Riddle of the beast de la Justice League of America chez DC Comics, sur un scénario d’Alan Grant.

Au début des années 2000, il est régulièrement invité dans les pages de Heavy Metal, le cousin américain de Métal Hurlant, où il publie une série d’histoires courtes (Human contacts, Light, Carpe Diem, Smoke, Tamous, Lessons of ethic) peintes à la main.

En 2006, Les Humanoïdes Associés publient le premier volet d'une aventure médiévale japonaise prévue en quatre tomes : La Légende des Nuées écarlates. Dans un graphisme envoûtant, Tenuta y tisse une saga marquée par la beauté et la tragédie, traversée par la magie du Japon médiéval et des légendes nippones.

L'univers de La Légende des Nuées écarlates s'étend à partir de 2014 avec Izunas, où il assure le scénario tandis que Carita Lupatelli prend en main le dessin. Il poursuit encore le développement de son univers avec la tétralogie du Masque de Fudo, publiée de 2016 à 2020.

En parallèle de ses projets de bandes dessinées, Saverio Tenuta a continué ces dernières années à donner des cours au studio Daishō à Rome, qu'il a créé en 2011.

« Il aura marqué par son talent et sa poésie le monde de la bande dessinée, et par sa gentillesse toutes celles et ceux qui l’ont côtoyé », souligne la maison d'édition dans son communiqué. « Nos pensées vont à sa famille et à ses proches. »

Photographie : Saverio Tenuta en dédicace à Quai des Bulles, en 2022. (© Les Humanoïdes Associés)