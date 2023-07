Thierry Magnier : "La violence d’une telle décision nous a laissés sans voix"

Voici le communiqué en intégralité, en réponse à l’arrêté d’interdiction de vente de Bien trop petit, de Manu Causse, dans la collection L’Ardeur :

Nous avons appris hier la décision du ministre de l’Intérieur d’interdire aux mineurs la vente du roman Bien trop petit (115 ventes selon Edistat) de Manu Causse dans la collection L’Ardeur.

La violence d’une telle décision nous a laissés sans voix.

L’arrêté considère en effet que cet ouvrage présente « un danger pour les mineurs qui pourraient l’acquérir ou le consulter ». Comme tous les titres de la collection L’Ardeur, Bien trop petit explore, à sa manière, les questions de corps et de sexualité. Puisqu’il présente des scènes explicites, nous avons pris soin de faire figurer sur la 4e de couverture une mention adressant ce livre à un lectorat averti, à partir de 15 ans.

À l’heure où la consommation d’images pornographiques violentes et sexistes explose chez les plus jeunes, à l’heure où l’éducation à la sexualité peine à exister, il nous semblait au contraire essentiel d’oser proposer à nos lecteurs et lectrices, grands ados et jeunes adultes, des œuvres littéraires traitant avec soin et conviction de ces sujets cruciaux.

Répondre, sans didactisme, aux questions légitimes que beaucoup se posent sur ces sujets est indispensable.

À LIRE - Interdit aux mineurs : Gérald Darmanin censure un livre jeunesse

Nous respecterons cet arrêté, mais notre soutien à nos autrices et auteurs et à leurs œuvres reste entier. Nous ferons le nécessaire pour que ce livre continue à exister, plus que jamais convaincus de l’importance de la littérature dans les combats qui restent à mener.

Fait le 19 juillet 2023

Thierry Magnier

Contactées par ActuaLitté, Actes Sud explique avoir appris la nouvelle « avec consternation ». Et d'apporter « tout notre soutien à Thierry Magnier, éditeur plus que confirmé dans l'édition de livres pour la jeunesse, à son équipe et à ses auteurs ».

Un dossier a par ailleurs été partagé par la maison dirigée par Thierry Magnier :

Crédits photo : ActuaLitté