Les Mémoires à 15 millions $ de Britney Spears finalement publiés

« Mon histoire. Racontée avec mes mots. Enfin. » La chanteuse Britney Spears s'est réjouie, sur son compte Instagram, de la prochaine parution de son autobiographie, annoncée pour la première fois en février 2022. L'ouvrage sera intitulé The Woman in Me, une expression utilisée dans sa chanson « I'm Not a Girl, Not Yet a Woman », extraite de son troisième album, Britney (2001).

L'écriture du livre s'est déroulée dans un contexte éprouvant pour la star, derrière d'immenses succès au début des années 2000, mais tombée en semi-désuétude depuis. « Enfant star », Spears a subi le sexisme et la sexualisation imposés par une industrie musicale avide et peu soucieuse de son bien-être.

En 2021, une campagne de soutien publique, « Free Britney », s'organise, pour « libérer » celle-ci de la tutelle de son père, en place depuis 13 ans. En novembre 2021, un tribunal californien lève cette mesure judiciaire, mais confie malgré tout la gestion des biens de la star à un comptable.

The Woman in Me promet de revenir sur les difficultés familiales de Britney Spears, ainsi que sur son rapport à la célébrité, la maternité et la foi.

Écrit avec une candeur et un humour remarquables, l'ouvrage de Spears rend compte du pouvoir à toute épreuve de la musique et de l'amour, et rappelle pourquoi il est crucial qu'une femme puisse raconter sa propre histoire, selon ses mots, en fin de compte. – Simon & Schuster

Aucune traduction française n'a été annoncée pour le moment.

Une avance de 15 millions $

La rédaction de l'ouvrage de Spears n'aura pas été sans embûches, comme l'avaient révélé plusieurs proches du dossier, au fil des mois. « Racontée avec mes mots », l'histoire de Spears n'en a pas moins été mise en forme par un auteur, ou une autrice, fantôme. Or, obtenir un peu d'attention de la part de la chanteuse s'est avéré compliqué : « Elle a manqué la plupart de ces réunions, et celles qui ont eu lieu ne se sont pas bien déroulées », assurait-on en juillet 2022.

L'état de l'économie de l'édition n'aura pas aidé non plus : prévu en janvier 2023, le livre aurait été repoussé pour éviter les conséquences de la crise du papier. Après avoir signé un chèque de 15 millions $ pour l’ouvrage, Simon & Schuster compte bien sûr en écouler un certain nombre de palettes.

Avec ce montant, Spears se place en tout cas parmi les auteurs les mieux payés pour leurs Mémoires, aux côtés d'un ancien président, Bill Clinton. Le couple Obama reste en tête, avec 60 millions $, mais pour plusieurs titres, cela dit.

Argument de poids

Conséquence inattendue, la parution des Mémoires de Spears pourrait influencer le futur acheteur de Simon & Schuster, mis en vente par la maison-mère, Paramount... Cette dernière voudrait le céder pour un montant oscillant entre 2 et 2,5 milliards $, après une première vente interrompue par le gouvernement américain.

Un nouveau tour d'enchères doit avoir lieu dans quelques jours, et la perspective de la parution du titre de Britney Spears pourrait peser dans la balance, et faire gonfler les montants...

Pour l'instant, au moins trois prétendants sont intéressés : le concurrent HarperCollins, le fonds d'investissement américain KKR et l'homme d'affaires Richard Hurowitz, qui bénéficie du soutien de la société d'investissement du gouvernement d'Abou Dabi...

Photographie : Britney Spears en concert, en 2016 (marcen27, CC BY 2.0)