L'éditeur américain Simon & Schuster, bientôt contrôlé depuis Abou Dabi ?

Toujours en vente, l'éditeur américain Simon & Schuster suscite des convoitises, et les principaux intéressés se dévoilent petit à petit. Son concurrent HarperCollins, qui avait déjà tenté l'acquisition en 2022, est de retour, tandis que le fonds d'investissement américain KKR, qui opère notamment dans le domaine du livre audio, chercherait aussi à placer ses billes.

Les offres examinées par le groupe Paramount, qui souhaite se séparer de Simon & Schuster (S&S), oscilleraient entre 2 et 2,5 milliards $, pour un actif qui représente environ 6 % du marché du livre aux États-Unis.

Nouvel entrant

Un nouveau prétendant est entré dans l'arène, démasqué par le Wall Street Journal le 21 juin dernier. Il s'agit de Richard Hurowitz, homme d'affaires américain, fondateur du fonds Octavian and Company et du magazine trimestriel The Octavian Report.

Derrière Hurowitz, les Émirats arabes unis, puisque son propre fonds est soutenu par Mubadala, société d'investissement du gouvernement d'Abou Dabi, propriétaire d'actifs dans une cinquantaine de pays du monde. Dirigée par l'homme d'affaires émirati Khaldoon Khalifa Al Mubarak, qui conseille le président des Émirats arabes unis Mohammed ben Zayed Al Nahyane, Mubadala représente un levier économique et politique puissant.

Si cela n'a pas été confirmé par Hurowitz, il semblerait que lui et sa société aient déjà tenté de racheter S&S en 2020, sans parvenir à proposer mieux que l'offre de Penguin Random House. Cette dernière, validée par Paramount, avait été torpillée par l'administration américaine, qui soulignait la création d'un acteur trop important en cas de rachat de S&S par PRH, propriété du groupe allemand Bertelsmann.

Rendez-vous autour de la table

Un autre tour d'enchères serait prévu d'ici la mi-juillet, selon le Wall Street Journal, et le groupe Paramount espère une clôture de la vente pour la fin de l'été 2023. D'après le Financial Times, cinq acheteurs potentiels sont encore dans la course pour la reprise de Simon & Schuster. Deux restent donc inconnus.

Le groupe Hachette, participant aux négociations de 2020, ne s'est pas manifesté depuis. Pourtant, Arnaud Lagardère avait rappelé que son groupe, qui doit lui-même être racheté par Vincent Bolloré et Vivendi, restait ouvert à l'acquisition de Simon & Schuster. Le PDG de Lagardère jouait même les gros bras : « Nous pouvons [le racheter] par nous-mêmes sans l’aide de personne. Mais assurément, compter Vivendi comme actionnaire majoritaire aiderait fortement dans les négociations avec les banques. C’est un plus, mais nous y parviendrions dans tous les cas. »

Les spéculations vont bon train : la reprise de S&S par un acteur de l'édition serait improbable, en raison des conséquences sur l'équilibre du secteur, mais l'implication d'une force étrangère constituerait elle aussi un motif d’opposition pour les autorités américaines...

Au sein de la chaine du livre américaine, les auteurs s'inquiètent d'une reprise par un fonds d'investissement, « totalement novice en matière d'édition », d'après Douglas Preston, écrivain qui fut président de l'Authors Guild, organisation américaine d'auteurs. Une stratégie d'exploitation à outrance, puis de licenciements et de restrictions budgétaires avant la revente serait à craindre, détaille un cadre au sein d'une grande maison, auprès du Financial Times.

Photographie : stand Simon & Schuster à la Foire du Livre de Londres 2015 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)