L'éditeur de Britney Spears regrette les 15 millions $ du livre...

15 millions $. Voilà le montant estimé — du moins le chiffre officieux et évidemment jamais confirmé — qui circule depuis février dernier. Lors de l’annonce de cet engagement, qui donnerait à la star l’occasion de raconter toute la vérité, elle le jure, sur l’enfer vécu, l’édition américaine en avait perdu sa langue. Car, faut-il le rappeler, le contrat qui lie Penguin Random House à l’ex-couple présidentiel Obama se chiffre certes à 65 millions $, mais pour Michelle et Barack, et surtout, dans la perspective de plusieurs ouvrages.

Le prochain de l'ex-Première Dame sortira d'ailleurs chez Flammarion le 15 novembre, suite au départ de son éditrice française, Sophie de Closets, ayant quitté Fayard...

Autrement dit, Britney Spears aurait bien reçu le plus important chèque jamais signé au monde pour des Mémoires. Surtout que sa sœur, Jamie Lynn Spears avait fait paraître un mois plus tôt son propre livre-témoignage, et là, premiers soucis. Britney s’était fendu d’un post sur Insta, bien remonté, pour expliquer sans prendre de gants sa façon de penser sur cet ouvrage, concluant avec : « Tu es une ordure, Jamie Lynn. » Ambiance, ambiance.

Ce vilain dérapage social avait provoqué l’intervention des avocats, pour tenter de calmer la chanteuse — et plus encore, lui intimer de ne pas verser dans la diffamation et l’insulte publique. Voilà qui aurait pu mettre la puce à l’oreille de son futur éditeur.

Womanizer incontrôlable ?

« Je ne voulais rien dire ce tout ce qui s’est passé, à qui que ce soit, au public, parce que je pensais que les gens se moqueraient de moi. Qu’ils m’attaqueraient en disant : “Elle ment : elle a tout. C’est Britney Spears.” Je ne mens pas. Je souhaite simplement qu’on me rende ma vie », assurait-elle lors de la présentation de l’ouvrage en février.

Sauf qu’il est compliqué de laisser une star seule à avec son portable, en imaginant qu’elle n’en profitera pas pour publier photos, vidéos et autres communications à ses abonnés. Ainsi, Music Times rapporte qu’après plusieurs dérapages, les éditeurs ont clairement demandé qu’elle se tienne à l’écart des réseaux, et cesse surtout de laver son linge sale familial sur la toile. Non que cela soit problématique en soi en termes d’images : du tout. La maison redoute que la chanteuse de Oups, I did It Again n’en dévoile trop, et que sa future biographie n’ait plus rien à raconter.

« Pourquoi un fan achèterait-il le livre, si elle se répand gratuitement sur les réseaux », glisse un proche du sujet. Certes, durant près de 14 ans, la tutelle sous laquelle elle fut placée l’a contrainte à ne pas piper mot. Maintenant qu’elle est en pleine possession de sa liberté d’expression, Britney entend bien en user. « Cependant, elle a aussi 15 millions de raisons d’être d’accord [avec l’éditeur] », poursuivent des sources.

Récalcitrante...

L’autre problème posé tient en ce que leur autrice n’a pas le sens de la ponctualité ni des responsabilités. Évidemment, Britney n’écrira pas son histoire. Or, Simon & Schuster a tenté de mettre en place une douzaine de rendez-vous avec des écrivains qui se chargeront de la rédaction : « Elle a manqué la plupart de ces réunions, et celles qui ont eu lieu ne se sont pas bien déroulées », assure-t-on.

Sachant que le groupe éditorial passera très prochainement devant les tribunaux — la Justice américaine a décidé d’empêcher le rachat de S&S par Penguin Random House —, il est probable que les avocats aient d’autres priorités. Mais allez, un dernier post, Britney… ou comme le dit ta chanson : Baby One More Time !

Crédits photo : steven.i, CC BY SA 2.0