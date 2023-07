La loi “ne définit pas clairement ce qu'est un influenceur aujourd'hui

Déposé en janvier 2023 par les députés Arthur Delaporte (Socialistes et apparentés) et Stéphane Vojetta (Renaissance) à l'Assemblée nationale, le projet de loi portant sur la régulation et l'encadrement des activités d'influence commerciale a été repris au vol par le gouvernement, qui a enclenché une procédure accélérée.

La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 introduit un certain nombre d'obligations, comme la signature d'un contrat écrit entre les différentes parties, au-delà d'un certain seuil de rémunération ou d'avantages en nature versé par un annonceur à un influenceur. Mais aussi l'interdiction de l'influence commerciale autour de certains produits ou encore une information plus claire et transparente envers les audiences, en cas d'opération d'influence, avec des mentions spécifiques.

Un loi qui laisse un « flou »

Le Syndicat du Conseil en Relations Publics — pour « relations avec les publics » — s'était inquiété de l'aspect « trop général » du texte, lorsqu'il était examiné par l'Assemblée nationale et le Sénat. L'organisation professionnelle estimait que « le journaliste, le critique, l’élu, le consommateur ou le citoyen, dès lors qu’ils publient un avis positif sur un média en ligne ou sur les réseaux sociaux à la suite d’un événement, d’une expérience ou d’un prêt organisé sans exigence de contrepartie », pourraient se retrouver concernés par de nouvelles obligations légales.

La définition de l'activité d'influence commerciale, proposée par l'article 1 de la loi, posait notamment problème au SCRP :

Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique. – Article 1 de la « loi influenceurs »

Quelques semaines après la promulgation du texte, le syndicat reste « inquiet et prudent », selon les termes de Patrick Bonin, administrateur, membre de la commission influence et directeur général du groupe JIN, agence d'influence et de communication numérique. « Nous restons très vigilants vis-à-vis de la rédaction des décrets d'application », souligne-t-il.

Une liberté « remise en cause »

Le principal grief du SCRP à l'égard de la loi reste son manque de précision, sur « qui est concerné, qui est exclu : cela ne nous apparait pas suffisamment clair », explique Patrick Bonin. « Un journaliste est un influenceur, un parlementaire est un influenceur à partir du moment où il a des abonnés sur les réseaux sociaux ou dispose d’un blog. Un journaliste qui publie sur un média en ligne est considéré comme un influenceur, sans égard pour son statut ou sa carte de presse. »

Selon lui, la liberté des journalistes et d'autres corps constitués pourrait être « remise en cause » par cette loi. Et de citer la mise à disposition, même temporaire, de produits, dans le cadre d'un test et en vue d'une critique, ou encore l'invitation gracieuse à un salon. Des cas de figure dans lesquels des biens ou services représentant un certain coût peuvent intervenir, mais servent au final la possibilité d'informer ou de livrer un avis objectif.

« Ce qui nous inquiète particulièrement, ce sont toutes les situations qui ne font pas l’objet d’une relation tarifée. Pour cette dernière, un contrat est de toute façon signé entre les parties », précise l'administrateur du SCRP. Assez logiquement, le syndicat s'interroge aussi sur l'absence de distinction nette entre les agents d'influenceurs et les personnes chargées des relations publiques.

De son point de vue de directeur d'une agence d'influence, Patrick Bonin estime qu'il s'agit d'une « loi utile, mais qui a été faite rapidement en raison d'enjeux politiques, après plusieurs incidents liés à des influenceurs. Elle manque d'une concertation avec tous les acteurs, pour parvenir à un véritable consensus. »

Il s'interroge par ailleurs sur les conditions de son application et la possibilité, pour les autorités françaises, d'imposer des règles générales strictes à des plateformes étrangères...

Une « proportionnalité » centrale

« L'objectif de la loi est d’encadrer l’influence commerciale et les activités des influenceurs, absolument pas de venir interférer avec le travail de journalistes ou de membres de la chaine du livre », nous assurait l'entourage du député Stéphane Vojetta, qui a porté la loi avec Arthur Delaporte, en juin dernier.

Selon les instigateurs de la loi, la définition d'un certain seuil de rémunération ou d'avantages en nature versé par un annonceur, au-delà duquel les obligations de la législation s'appliqueront, permettra d'éviter des situations problématiques.

Sous ce seuil, des ouvrages envoyés à un chroniqueur seront considérés comme « échantillonnaires » et non comme une rémunération ou un avantage en nature. « Si un éditeur ajoute un voyage à Mikonos ou 5000 € au livre, une contractualisation sera cette fois nécessaire », nous expliquait-on. Idem pour les mentions spécifiques, « Publicité » ou « Collaboration commerciale ».

Tous les yeux sont donc rivés sur la rédaction du décret d'application à venir...

Photographie : illustration, Ivan Radic, CC BY 2.0