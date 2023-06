Loi influenceurs : quelles conséquences pour la chronique littéraire ?

Déposé en janvier 2023 par les députés Arthur Delaporte (Socialistes et apparentés) et Stéphane Vojetta (Renaissance) à l'Assemblée nationale, le projet de loi portant sur la régulation et l'encadrement des activités d'influence commerciale a mobilisé l'attention.

Et pour cause : un certain nombre d'influenceurs, suivis par des milliers d'abonnés, ont été accusés d'escroquerie, d'arnaque, de tromperie, et parfois visés par des plaintes et des enquêtes. Les deux députés à l'origine du texte citaient plusieurs cas de promotion douteuse par des influenceurs, pour des « médicaments » contre le cancer, des produits cosmétiques dangereux, mais aussi de la revente d’articles à des prix prohibitifs et autres tentatives d’extorsion autour du Compte personnel de formation...

De nouvelles obligations

La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale définit en effet cette dernière comme l'activité des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque ».

Les notions de notoriété et d'audience ne sont pas clairement explicitées, afin que les « micro » ou « nano-influenceurs », avec peu d'abonnés, n'échappent pas à la législation.

Concrètement, cette dernière impose, au-delà d'un certain seuil de rémunération ou d'avantages en nature versé par un annonceur à un influenceur, la signature d'un contrat écrit entre les différentes parties — dont l'agent de l'influenceur, le cas échéant. Certaines clauses y seront obligatoires, comme des précisions sur la mission confiée et les rémunérations liées. Par ailleurs, une responsabilité solidaire s'installe entre les signataires, pour l'indemnisation d'éventuelles victimes.

L'influence commerciale autour de certains produits est interdite, notamment la chirurgie, des services financiers ou les sachets de nicotine. Comme le rappelle Médiapart, la loi prohibait déjà la publicité pour certains d'entre eux, mais restait insuffisamment appliquée.

L'audience elle-même sera plus explicitement informée, avec l'apposition de la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale » sur les contenus promotionnels. En cas de présence d'images trafiquées, la précision « images retouchées » ou « images virtuelles » doit apparaitre.

Des influenceurs aux journalistes

La proposition de loi a traversé sans trop d'encombres le processus parlementaire, mais une organisation professionnelle, le Syndicat du Conseil en Relations Publics, s'était inquiétée de l'aspect « trop général » du texte. Il estimait que « le journaliste, le critique, l’élu, le consommateur ou le citoyen, dès lors qu’ils publient un avis positif sur un média en ligne ou sur les réseaux sociaux à la suite d’un événement, d’une expérience ou d’un prêt organisé sans exigence de contrepartie », pourraient se retrouver concernés par de nouvelles obligations légales.

De la même manière, pouvait-on s'interroger, un journaliste proposant une critique vidéo d'un livre reçu au sein de sa rédaction devrait-il afficher la mention « Publicité » sur le contenu ? Ou encore, un libraire qui diffuse son avis sur un exemplaire envoyé gracieusement ?

« L'objectif de la loi est d’encadrer l’influence commerciale et les activités des influenceurs, absolument pas de venir interférer avec le travail de journalistes ou de membres de la chaine du livre », nous assure l'entourage du député Stéphane Vojetta, qui a porté la loi avec Arthur Delaporte. « Ce n'est pas parce que l'on reçoit quelques livres que l'on va être considéré comme un influenceur », nous précise-t-on en évoquant une idée de « proportionnalité ».

Si audience et notoriété ne sont pas explicitées, la notion de « seuil », définie par un futur décret au Conseil d'État permettrait d'éviter des « victimes collatérales » de cette loi, de ces obligations et des sanctions prévues en cas de non-respect.

Sous ce seuil, des ouvrages envoyés seront considérés comme « échantillonnaire » et non comme une rémunération ou un avantage en nature. « Si un éditeur ajoute un voyage à Mikonos ou 5000 € au livre, une contractualisation sera cette fois nécessaire », nous explique-t-on. Le même principe s'appliquera pour l'apposition des mentions évoquées ci-dessus.

Des « normes essentielles »

Jeanne Seignol, vidéaste derrière la chaine YouTube Jeannot se livre, où apparaissent des chroniques de livres et des documentaires sur la lecture et le monde du livre, estime que la loi « nous encourage tous à maintenir une relation de confiance [avec sa communauté] », mais « qu'il est nécessaire d'aller encore plus loin et d'engager une discussion plus large qui impliquerait tous les acteurs concernés : créateurs de contenu, marques, plateformes et consommateurs. Cette démarche permettrait d'explorer des solutions plus complètes et d'assurer une transparence accrue, tout en préservant la créativité et l'intégrité des créateurs de contenu. »

En tant que booktubeuse, je soutiens fermement cette réglementation. Elle clarifie les pratiques, protège les consommateurs et maintient l'intégrité de notre domaine. Les mentions obligatoires nous permettent de garantir la transparence et de préserver la confiance de nos spectateurs. – Jeanne Seignol, de la chaine « Jeannot se livre »

Ayant déjà travaillé avec des marques et maisons d'édition, elle précise qu'« aucune entité avec laquelle j'ai collaboré ne m'a jamais demandé de ne pas utiliser les mentions légales ou de dissimuler nos partenariats. Cela prouve également que les marques sont elles aussi de plus en plus sensibilisées à ces enjeux, nous apprenons ensemble. »

Photographie : illustration, Michael Brace, CC BY-NC-ND 2.0