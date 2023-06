Ukraine : une frappe russe blesse deux écrivains

D’après les forces de l’ordre, la Russie a lancé deux missiles S-300, système aérien de défense également utilisé pour des attaques terrestres, indique Le Monde. Le bombardement a dévasté le restaurant Ria Pizza à partir de 19h32 - le couvre-feu est à 21h. Ce lieu, qui est l'un des plus connus du centre-ville, est prisé des journalistes et des militaires, précise Le Point.

« Nous dînions au restaurant Ria Pizzeria avec Victoria Amelina, une talentueuse auteure ukrainienne, et la célèbre journaliste [colombienne, NdR] Catalina Gomez, lorsque l’établissement a été visé par un missile russe », déclare un communiqué cosigné par Hector Abad et le politicien Sergio Jaramillo. Ce dernier était notamment l'un des principaux négociateurs de l'accord de paix signé en 2016 avec les FARC.

Catalina Gomez, correspondante en Ukraine du quotidien El Tiempo et de plusieurs autres médias hispanophones, et Hector Abad, sont légèrement blessés et ont été hospitalisés. Abad est l’auteur de plusieurs romans tels que Trahisons de la mémoire (trad. Albert Bensoussan, Gallimard) ou La Secrète (trad. Albert Bensoussan, Gallimard).

Son œuvre la plus reconnue, L’oubli que nous serons (trad. Albert Bensoussan, Gallimard), raconte l’histoire de son père, Héctor Abad Gómez, un médecin et professeur universitaire militant pour les droits de l’homme, assassiné en 1987. En France, elle a été couronnée de succès avec près de 30.000 titres écoulés en grand et petit format (donnée Edistat). En 2020, Fernando Trueba l'a adaptée au cinéma avec un film homonyme.

Solidarité internationale

Hector Abad s’est rendu dans le pays en guerre pour « exprimer au peuple ukrainien la solidarité de l’Amérique Latine face à la barbarie et l’invasion illégale orchestrée par la Russie ».

L’image ci-dessous, postée par Victoria Amelina, l’une des victimes de l’attaque, montre l’écrivain colombien en train d’enlacer une bibliothécaire ukrainienne dans le village libéré de Kapytolivka. C'est dans cette commune que les occupants ont kidnappé, le 24 mars 2022, l’auteur ukrainien Volodymyr Vakulenko et son fils.

Vakulenko aurait été assassiné par les forces russes : son corps a été retrouvé dans l’un des charniers d’Izium. En mai 2023, l’union internationale des éditeurs lui a décerné un prix spécial à titre posthume.

Dans un tweet publié par le Kramatorsk Post, Abad rassure ses proches et lecteurs et précise : « Je vais bien, mais mon amie Victoria Amelina est dans un état préoccupant à l’hôpital. J’espère sincèrement qu’elle s’en sortira. Nous sommes très inquiets pour elle ».

L'autrice de 37 ans a en effet été blessée à la tête. Membre du PEN Club depuis février 2018, année où elle a participé au 84e Congrès mondial de l'organisation, en Inde, en tant que représentante de l’Ukraine, elle a publié son premier roman en 2015 : Синдром листопаду, або Homo Compatiens (Le Syndrome de l’automne ou Homo Compatiens), qui retrace certains mouvements sociaux du XXIe siècle, comme le conflit égyptien de 2011.

En 2016, elle sort son premier livre pour enfants, Хтось, або водяне серце (Quelqu’un, ou Cœur d’Eau). Et en 2017, Дім для Дома (La Maison pour Dom) est couronné par plusieurs distinctions : il a entre autre été nommé meilleur ouvrage en prose de l’année par la Foire du livre de Zaporijjia en Ukraine. Ses textes sont traduits en polonais, tchèque, allemand, néerlandais et anglais, précise le PEN.

Crédits photo : Daniela Abad Lombana (CC BY-SA 3.0) / Osabadash (CC BY-SA 4.0)

DOSSIER - La guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine ou la Russie impériale