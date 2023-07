Une librairie religieuse dans une cathédrale, à Perpignan

Ce nouvel espace culturel, qui proposera une sélection de livres de spiritualité, romans historiques, guides touristiques, découvertes du patrimoine et de vies de saints, sera également doté d'un espace dédié à l'artisanat monastique, ainsi que d'une variété de cartes et de cadeaux de communion.

Elie Gurnaud, un jeune libraire de 23 ans, héritier d'une passion pour le livre et l'histoire transmise par son père et son grand-père, tous deux éditeurs (Éditions Saint-Jude pour le premier), est à l'origine de ce projet. Il ouvrira les portes de la librairie dès le 1er juillet et durant toute la saison estivale, du mardi au samedi, de 10h à 19h.

Le diocèse de Perpignan et le clergé de la cathédrale ont soutenu cette iniative.

Depuis quelques années, les librairies religieuses, en particulier catholiques, sont en perte de vitesse. Au printemps dernier, les librairies Siloë Biblica à Nîmes et Siloë Saint Roch à Montpellier annonçaient leur fermeture et rejoignaient ainsi celles de Besançon, Nancy et Castres. De même, l'enseigne toulousaine est à la recherche d'un repreneur depuis 2016.

Crédits photo : Andrew Barclay (CC BY-NC-ND 2.0)