L'Italie invitée d'honneur de la Foire du Livre de Francfort 2024

Deku de My Hero Academia, Luffy de One Piece, Boruto, San Goku : ils étaient tous présents à l'édition 2022 de la convention consacrée à l’animation, au manga et au jeu vidéo, Shônen Jump Festa. Et pour la première fois, cette manifestation qui s'est toujours tenue exclusivement au Japon, sera à découvrir dans l'autre pays du manga, la France. En effet, si l'événement a eu lieu à Tokyo les 18 et 19 décembre 2021, il est à présent disponible en streaming sur la chaîne YouTube officielle de Shônen Jump, et ce du 7 au 21 mars.