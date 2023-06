Âgée de 95 ans, Claude Sarraute est décédée

Elle était la fille aînée de l'écrivaine Nathalie Sarraute (1900-1999), et de l'avocat Raymond Sarraute. Principalement connue en tant que journaliste, Claude Sarraute travaille à la rédaction du Monde de 1953 à 1986, où elle signe notamment le billet quotidien « Sur le vif », en dernière page, une véritable « institution » souligne le quotidien du soir.

De 1985 à 1995, elle use de son franc parlé et de sa vivacité aux côtés de Philippe Bouvard pour l’émission Les Grosses têtes sur RTL, avant d'apparaitre dans Rien à cirer, sur France Inter, avec un certain Laurent Ruquier. Elle le suit pour On va s’gêner sur Europe 1, et de nouveau aux Grosses Têtes, lorsqu'il reprend l'émission en 2014.

Elle a fait quelques apparitions au cinéma, dans la comédie La presse est unanime (2004) et Une vieille maîtresse (2005), ainsi qu'au théâtre.

Romans et récits

En parallèle de son travail journalistique, Claude Sarraute était aussi écrivaine. Elle a publié une dizaine de romans, et connait un certain succès public avec son premier, Allô, Lolotte, c'est Coco (1987, Flammarion).

Suivront, aux éditions Flammarion toujours, Maman coq (1989), Mademoiselle, s'il vous plaît ! (1991) ou encore Ah ! l'amour, toujours l'amour (1993), puis, chez Plon, C'est pas bientôt fini ! (1998), Dis, est-ce que tu m'aimes ? (2000), Dis voir, Maminette... (2003) et Belle belle belle (2005).

Son premier livre, Dites donc !, en 1985 (JC Lattès), est un recueil des chroniques « Sur le vif » publiées dans Le Monde, qui lui valent une certaine popularité. À l'image de ces petits textes, une partie de ses écrits repose sur un mélange d'analyse de l'actualité quotidienne et d'anecdotes personnelles.

Dans Des Hommes en général et des femmes en particulier en 1996 aux éditions Plon, elle explore des aspects de la « guerre des sexes ». En 2009, elle choisit Laurent Ruquier pour coécrire Avant que t'oublies tout !, publié chez Plon. Elle y partage des fragments de sa vie, de son enfance à sa vie d'adulte.

En 2017, sort son ultime publication, pour laquelle elle retrouve Flammarion, Encore un instant. Claude Sarraute y raconte les bonheurs et les doutes de la fin de vie avec son inimitable franchise : « J'ai toujours choisi des hommes riches qui me faisaient des cadeaux. Il ne me serait jamais venu à l'idée de payer un dîner. J'avais une libido qui marchait à fond et j'allais vers celui qui me tentait le plus, et celui qui me tentait le plus, c'était le plus riche mais aussi le plus patient. »

Laurent Ruquier, avec lequel elle était amie depuis plus de 30 ans, lui a rendu un hommage sur RTL en évoquant « une femme formidable, parce que c'était une des premières femmes libres, peut être plus féministe qu'on ne l'imagine. (...) Elle avait tellement de choses à raconter. »

Photographie : Crédits photo © Philippe Matsas / Flammarion