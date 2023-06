BIM, un festival marseillais consacré à la BD et à l'illustration

Le festival est organisé avec le soutien de la Ville de Marseille, des bibliothèques de la ville ainsi que de la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Le public retrouvera les artistes tels que Rich’ alias Richard Di Martino et Bruno Bessadi, Thomas Azuélos, Clément Baloup, Benoît Guillaume, Amélie Jackowski, mais aussi Clément Xavier, Iris Pouy, Gala Vanson ou encore Mona Granjon. Par ailleurs, des artistes non marseillais ont été invités, tels que Léo Quievreux, Mathias Martinez ou encore Jérémie Fischer.

Expositions et spectacles

Plusieurs maisons d’édition marseillaise sont présentes, telles que Même pas mal, L’Articho, Alifbata, Neofelis ainsi que Exemplaire. Le vendredi 16 juin, la première a mis à l’honneur Clocki de Mathias Martinez, paru aux éditions Misma, au sein de la galerie Studio Fotokino. Le 24 juin, elle proposera notamment des dédicaces de Salomé Lahoche (La Vie est une corvée, Exemplaire) et Mathilde Paix (Jacques Bonhomme, Pain Perdu).

Les librairies marseillaises s’associent à la manifestation, dont La Réserve à bulles et Le Poisson Lune. Ils proposent pour l'occasion deux expositions autour du nouveau roman graphique du marseillais Thomas Azuélos et du tout nouvel album jeunesse de Jérémie Fischerou. Le premier établissement invitera notamment, le vendredi 23 juillet, Clément C. Fabre pour une rencontre.

La ville de Marseille participe à travers son réseau de médiathèques (le vaisseau de l’Alcazar et Salim-Hatubou) et par le Musée des enfants du Préau des Accoules, qui accueillent des ateliers et rencontres, ainsi que la remise du prix BD des collégiens du Vallon des Pins (dans le 15e arrondissement).

Les cinémas indépendants sont mobilisés dont Les Variétés et Le Miroir. Le festival BIM se tient aussi au sein des structures Coco Velten, Le Couvent ou encore le disquaire Bazar Musiques.

L’école de Condé (spécialisée dans le design, les arts graphiques, la photographie et les métiers d'art), présentera à l’occasion le travail annuel d’étudiants qui ont planché sur le thème de la BD numérique.

Le programme complet est disponible ci-dessous :

Crédits photo : BIM 2023