Une pétition pour garder Marcel Pagnol au Château de ma mère

Du 22 mars au 1er avril 2023, les lectrices et les lecteurs ont amené les livres dont ils n’avaient plus l’usage chez Payot Libraire, Nature & Découvertes Suisse et dans les supermarchés Coop de Suisse romande. 33.600 livres iront, grâce à la Fondation Almadanya, à 7 centres culturels et près de 230 bibliothèques scolaires rurales de Tunisie.