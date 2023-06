Publication de la correspondance entre Chappaz et Jaccottet

Maurice Chappaz, né à Lausanne (Suisse) en 1916 et décédé en 2009, est principalement connu en tant que poète. En décembre 1939, il publie son premier texte intitulé Un homme qui vivait couché sur un banc. Sans profession régulière, il consacre son temps à l'écriture, travaillant occasionnellement correspondant de presse et gére le domaine viticole de son oncle en Valais.

Il est l'auteur de Le Valais au gosier de grive (Payot, 1960), Le Chant de la Grande Dixence (Payot, 1965), Le portrait des Valaisans (Cahiers de la Renaissance vaudoise, 1965), Office des Morts (Cahiers de la Renaissance Vaudoise, 1966), Tendres Campagnes (Cahiers de la renaissance vaudoise, 1966), ou encore Évangile selon Judas (Gallimard, 2001) pour ne citer qu'eux.

En 1985, l'État du Valais lui a décerné son Grand Prix en reconnaissance de ses avertissements précieux, et il a également reçu le Grand Prix Schiller en 1997 pour l'ensemble de son œuvre. La même année, il est lauréat du Prix Goncourt de la poésie. Il a traduit Théocrite et des Géorgiques, de Virgile publié aux éditions Slatkine.

Philippe Jaccottet (1925-2021) né à Moudon (Suisse), est aussi poète. Son premier recueil, L'Effraie et autres poèmes en 1953, reçoit en juin 1956 le Prix Rambert, décerné par un jury d'étudiants de l'Université de Lausanne.

Il est l'auteur de À la lumière d'hiver (Gallimard, 1977), Autres journées, Saint-Clément (Fata Morgana, 1987), Après beaucoup d'années (Gallimard, 1994), Observations et autres notes anciennes : 1947–1962 (Gallimard, 1998), Ce peu de bruits (Gallimard, 2008), La Clarté Notre-Dame (Gallimard, 2021) par exemple.

En 1998, il reçoit le Grand Prix de Poésie de la SGDL. En 2003, il obtient le Goncourt de la poésie en 2003, ou encore le Prix mondial Cino-Del-Duca, en 2018. Il entre de son vivant dans la Bibliothèque de la Pléiade en 2014. Ses derniers textes paraîtront après sa mort – Le Dernier livre de Madrigaux et La Clarté Notre-Dame chez Gallimard.

Traducteur, il est récompensé par le Grand prix national de Traduction en 1987. Il traduit en français du grec (l'Odyssée d'Homère), de l'allemand (Goethe, Hölderlin, Rilke et aussi les œuvres complètes de Robert Musil), de l'italien (Leopardi, Carlo Cassola, Giuseppe Ungaretti, Giovanni Raboni) et de l'espagnol (Luis de Góngora).

Philippe Jaccottet, critique en parallèle, s'est fait le passeur de l'œuvre de Chappaz. José-Flore Tappy, qui a édité l'auteur dans la pléiade, considère qu'il demeure pour lui une boussole.

Des caractères opposés

Maurice Chappaz s’est fait parfois militant et polémiste, dans la défense du Valais ancestral et la méfiance envers une modernité, comme l'illustre ses œuvres les plus marquantes, au ton violent : Le match Valais-Judée (Delessert, 1968) et le pamphlet Les maquereaux des cimes blanches (Bertil Galland, 1976), où il dénonçait la civilisation des affairistes.

Philippe Jaccottet, plus discret, a construit son œuvre chez Gallimard après la reconnaissance de son recueil de poèmes en 1953. Il explique le, février 2001, au micro d'Alain Veinstein pour l'émission Surpris par la nuit : « On parle beaucoup trop, beaucoup trop de gens écrivent. Et cela produit une sorte d’arasement de la force de rayonnement de la poésie comme du roman. Plus les années passent, plus la prolifération des commentaires et des paroles, comme celle des images m’effraie et renforce mon désir de silence. »

Ils ont en commun de poser la question de la place de la poésie dans la vie et de traduire les grands auteurs de l’antiquité. Enfin tous deux admirent l’œuvre d’un autre Vaudois Gustave Roud. José-Flore Tappy a déjà publié la correspondance entre Jaccottet et Gustave Roud (1942-1976) dans les Cahiers de la Nouvelle revue en 2002.