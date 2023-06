La plainte en diffamation contre Trump étendue : 10 millions $ réclamés

En 2019 Caroll publie ses mémoires, What Do We Need Men For ? : A Modest Proposal (Pourquoi avons-nous besoin des hommes ? Modeste proposition) : elle raconte que Trump l’avait violée dans la cabine d’essayage du grand magasin Bergdorf Goodman en 1996.

La même année, elle porta plainte pour diffamation, après que Trump a démenti l'accusation, mais l'affaire est bloquée par une série d’appels.

Ce premier procès n’ayant pas été résolu, Carroll en intente un second qui débute fin avril 2023. Trump est alors accusé de viol et de diffamation. Si à sa clôture le 9 mai, les neuf jurés n’ont pas retenu sa responsabilité pour « viol », ils ont reconnu à l’unanimité qu’il avait « abusé sexuellement » de l’écrivaine et l’avait diffamée.

NPR (National Public Radio/Radio Publique Nationale) rapport que l'ex-POTUS aura agi « avec malveillance, par haine, mauvaise volonté, rancune ou mépris délibéré des droits d’autrui » en dénonçant des affabulations. Elle a recevra 2 millions $ pour les abus sexuels et 3 millions $ pour la diffamation.

Un second genou à terre ?

Les avocats de Carroll ont depuis déposé plusieurs documents au tribunal de Manhattan et proposé une série d’amendements à sa plainte de 2019, encore en cours. Ils ont ajouté des informations sur le verdict afin de se conformer aux récentes conclusions du jury, affirme l’AP. Est aussi communiquée une transcription des remarques de Trump lors d’une émission diffusée par CNN le 10 mai, soit moins de 24 heures après la décision du jury.

« Quand j’ai écrit sur le sujet, il [Donald Trump] a dit que cela n’était pas arrivé. Il a menti et a brisé ma réputation. (...) Je suis ici pour reprendre le cours de ma vie. » - E. Jean Carroll durant le procès

Ce dernier avait réitéré sur le plateau de la chaîne : « Je n’ai jamais rencontré cette femme. Je n’ai jamais vu cette femme » ajoutant à nouveau que cette histoire serait « fausse » et « inventée » et l’autrice « tarée ».

Sur Truth Social, réseau social qu'il a fondé, il livrait son analyse du verdict : « Je n’ai absolument aucune idée de qui est cette femme. Ce verdict est une disgrâce — c’est la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps. » Et de brailler : « Tribunal très injuste ! » Le Point précise qu'il s’en est aussi pris au « juge nommé par Clinton qui déteste Trump » et au « jury d’une zone anti-Trump, qui est probablement le pire endroit aux États-Unis pour que [je] puisse avoir un procès équitable ».

Une riposte rapide

Roberta Kaplan, l’avocate de Caroll, déplore que l’ancien locataire de la Maison-Blanche ait « redoublé d’efforts dans ses déclarations diffamatoires antérieures » partage Aljazeera.

Ses déclarations sur CNN « après le verdict montrent la profondeur de sa malveillance à l’égard de Carroll ». Elle réclame des dommages-intérêts « pour punir Trump, le dissuader de se livrer à d’autres actes de diffamation et dissuader d’autres personnes de faire de même ».

Les avocats de Carroll ont enfin sollicité une résolution rapide « pendant qu’elle est en bonne santé et avant que le temps et l’attention de Donald Trump ne soient entièrement absorbés par sa campagne présidentielle ».

Le déni, une vraie stratégie ?

Alors que l’écrivaine élargit sa plainte, et demande 10 millions $ de dommages et intérêts supplémentaires, le prévenu se débat – ou se défend, c'est selon. Selon The Daily Beast, lundi 5 juin, il a déclaré à un juge n'avoir pas diffamé l’écrivaine en niant son allégation de viol : eh oui, puisque le jury a convenu qu’il ne l’avait pas violée.

Ses conseils ont donc demandé au juge Lewis A. Kaplan, en charge de l'affaire, de rejeter cette deuxième action en diffamation intentée par Carroll : de toute manière, l'accusé fera appel de la décision. Donald Trump « n’a ni nié ni déformé le verdict du jury » lors de son live sur CNN « mais a simplement exprimé son désaccord avec la conclusion et a réaffirmé sa position — qu’il avait affirmée tout au long de la procédure — selon laquelle l’événement allégué ne s’est jamais produit ».

Affaire à suivre...

Le juge Kaplan doit maintenant décider s’il accepte la révision de la plainte initiale pour diffamation. Par ailleurs, Caroll demande à ce que l'affaire en cours depuis 2019 passe directement à la phase de sanction du procès, comme un jury a déjà conclu qu’elle a été abusée sexuellement.

Roberta Kaplan - qui n'a pas de liens de parenté avec le juge - a diffusé un communiqué en réponse aux avocats de M. Trump que cite NBC News : « Contrairement aux derniers arguments de Donald Trump, le verdict du jury est tout à fait logique : parce qu'il a cru E. Jean Carroll lorsqu’elle a déclaré que M. Trump l’avait agressée sexuellement, il a conclu que M. Trump avait sciemment menti au sujet de Mme Carroll lorsqu’il a prétendu le contraire par la suite ».

