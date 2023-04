Trump accusé de viol par une autrice : le procès s'ouvre

Une semaine après l'apparition de Donald Trump devant le juge dans le cadre d'un possible détournement de fonds lors de sa campagne présidentielle, un autre procès s'ouvre pour l'ancien chef d'État. Il fait cette fois suite à des accusations de viol portées par l'autrice et journaliste américaine E. Jean Carroll, pour des faits qui se seraient produits au milieu des années 1990.

De « fausses accusations », selon Trump

E. Jean Carroll avait accusé en juin 2019 Donald Trump de l'avoir violé, fin 1995 ou début 1996, dans le magasin new-yorkais Bergdorf Goodman. Un porte-parole avait vivement démenti : « C’est une histoire totalement fausse et irréaliste, qui fait surface 25 ans après les faits prétendus, et qui a tout simplement été créée pour nuire à l’image du président. »

À l'époque, Carroll n'avait pas porté plainte, étant donné leur ancienneté et l'application du délai de prescription.

Trump lui-même avait affirmé que les « fausses accusations réduisent la gravité des agressions réelles », ajoutant que E. Jean Carroll n'était « pas son genre » et que l'autrice avançait ces faits dans le cadre de la promotion de son livre What Do We Need Men For ? : A Modest Proposal, paru en juillet 2019.

Quelques mois plus tard, en novembre, Carroll porte plainte contre le président des États-Unis pour diffamation, considérant que son image avait été dégradée par ses propos.

Deux versions

En novembre 2022, utilisant le New York Adult Survivors Act, une loi de l'État de New York qui permet aux adultes victimes d'agressions sexuelles ou de viols par le passé d'attaquer en justice leurs assaillants, E. Jean Carroll porte à nouveau plainte contre Trump, cette fois pour le viol dont elle aurait été victime. Le procès qui s'est ouvert ce mardi 25 avril concerne cette procédure.

Shawn Crowley, avocate de Carroll, a souligné devant le jury, composé de neuf personnes, que sa cliente, « frappée par la crainte et la honte, avait gardé le silence pendant des décennies », mais souhaitait désormais obtenir justice. Elle a rappelé les faits avancés par l'accusation, indiquant que Trump avait « plaqué Mme Carroll contre le mur », avant de « l'embrasser de force ».

Dans le cadre de ce procès au civil, l'accusation devra prouver qu'il est plus probable que l'agression a eu lieu, plutôt que l'inverse. Pour appuyer les souvenirs de Carroll — qui indique que les faits se sont déroulés en 1995 ou 1996 —, deux amies, l'autrice Lisa Birnbach et l'animatrice Carol Martin, viendront témoigner à la barre. D'anciens employés du magasin Bergdorf Goodman devraient aussi participer aux audiences, tout comme Natasha Stoynoff et Jessica Leeds, qui ont également accusé Trump d'agression sexuelle.

Crowley assure qu'il ne s'agit pas d'une procédure « qui opposerait une version à l'autre », mais l'avocat de Trump, Joe Tacopina, a balayé le récit des faits, selon Reuters. « On peut détester Donald Trump. C'est permis. Mais il y a un temps et un lieu pour ça. Il s'agit de l'urne, dans le cadre d'une élection. Pas au sein d'un tribunal. Personne n'est au-dessus des lois, mais personne n'est en-dessous non plus. »

Pas de prison pour Trump

Différents éléments seront présentés au jury dans le cadre du procès, notamment le célèbre extrait des coulisses de l'émission Access Hollywood, remontant à 2005, dans lequel Donald Trump se vante d'« attraper [les femmes] par la chatte ».

Dans l'hypothèse où l'ex-président serait reconnu coupable de viol, il n'irait pas en prison : E. Jean Carroll obtiendrait des dommages et intérêts, et souhaite également une rétractation de Trump vis-à-vis des propos à son égard.

Donald Trump reste candidat à l'élection présidentielle américaine de 2024, face à Joe Biden. D'après Barbara McQuade, ancienne procureure qui enseigne désormais à l'université du Michigan, le procès pourrait bien lui être profitable, qu'elle qu'en soit l'issue. En cas de victoire de Carroll, « Trump fera sans doute de ce procès une attaque politique. Et s'il le remporte, il l'utilisera pour souligner que les accusations contre lui sont fausses et relèvent de la persécution », explique-t-elle au Financial Times.

Peu avant l'ouverture des audiences, Trump avait réclamé le report de la procédure, pointant le fait que les frais judiciaires de l'accusation avaient été en partie pris en charge par le fonds American Future Republic, créé par Reid Hoffman, fondateur du réseau social LinkedIn et soutien déclaré du camp démocrate. Si le juge Lewis Kaplan avait accepté que des questions soient posées sur ce point à Carroll, il avait refusé de décaler la date prévue.

Le procès doit durer deux semaines : le jury, qui réunit neuf personnes, restera anonyme, pour éviter toute forme de pression et d'éventuelles intimidations.

Photographie : Donald Trump, en juillet 2022 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)