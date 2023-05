Trump reconnu coupable de l'agression sexuelle d'une autrice

Les neuf jurés ont déclaré, à l'unanimité, Donald Trump coupable d'agression sexuelle, survenue en 1996 dans le magasin new-yorkais Bergdorf Goodman. Il a également diffamé sa victime, l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, en qualifiant son récit des faits d'« infox » et de « mensonges ».

Deux plaintes successives

En juin 2019, E. Jean Carroll avait pour la première fois accusé publiquement Donald Trump de l'avoir violée, fin 1995 ou début 1996, dans le magasin new-yorkais Bergdorf Goodman. Quelques semaines plus tard, elle publiait un ouvrage, What Do We Need Men For ? : A Modest Proposal (St. Martin's Press), dans lequel elle revenait notamment sur cet événement et ses conséquences.

Donald Trump était alors président des États-Unis, et les démentis n'avaient pas tardé. Le principal intéressé estimait que les « fausses accusations réduisent la gravité des agressions réelles ». Et d'ajouter que Carroll n'était « pas son genre ».

En novembre de la même année, l'autrice portait plainte pour diffamation après les déclarations du chef d'État, estimant qu'elles avaient eu un impact significatif sur sa carrière.

La plainte pour viol survient plus tard, en novembre 2022, grâce New York Adult Survivors Act, une loi de l'État de New York qui permet aux adultes victimes d'agressions sexuelles ou de viols par le passé d'attaquer en justice leurs assaillants, en levant de manière provisoire le délai de prescription.

Anticipant la plainte pour viol, Trump avait à nouveau multiplié les déclarations, notamment sur son réseau social Truth Social : « C'est une fake news et un mensonge, comme toutes les autres diffusées à mon sujet ces sept dernières années », assurait-il. « Et, même si je ne suis pas censé dire ça, je vais le faire. Cette femme n'est pas mon genre ! » De nouveaux éléments qui avaient alimenté la procédure pour diffamation...

Un verdict attendu

Deux semaines après l'ouverture du procès, accusation et défense ont déployé leurs arguments. Du côté de Carroll, son récit de l'événement, mais aussi les témoignages de proches et d'employés du magasin Bergdorf Goodman. Ou encore des déclarations de Trump dénotant son rapport de domination aux femmes, comme cet extrait des coulisses de l'émission Access Hollywood, remontant à 2005, dans lequel Donald Trump se vante d'« attraper [les femmes] par la chatte ».

Du côté de l'accusé, les avocats ont dénoncé un procès politique et pointé l'imprécision des faits avancés par la plaignante. « Donnez-moi une date. Novembre 1995 ? Le 7 novembre ? Le 3 avril 1996 ? Bien sûr. Nous avons des calendriers. Des agendas. Des rendez-vous. Nous pourrons vérifier où [Trump] se trouvait à ce moment-là. Mais, évidemment, sans date, sans mois, sans année, on ne peut pas présenter d'alibi. On ne peut pas solliciter des témoins », déplorait Joe Tacopina, avocat de l'ancien président.

Dans ce procès civil, l'accusation devait prouver qu'il était plus probable que l'agression ait eu lieu, plutôt que l'inverse. Le jury a reconnu des faits d'agression sexuelle, mais a rejeté la qualification de « viol », que Carroll souhaitait faire reconnaitre.

« Aujourd'hui, le monde entier connait finalement la vérité. Cette victoire n'est pas seulement la mienne, mais celle de toutes les femmes qui ont souffert de ne pas être entendues », a souligné la plaignante dans un communiqué, cité par NPR.

Joe Tacopina, pour sa part, s'est dit « perplexe », tout en se félicitant du rejet de la qualification de « viol » : « Je suis évidemment en partie satisfait que Donald Trump ne soit pas qualifié de violeur. » L'ex-président, sur son réseau social, a indiqué que le procès était une « honte », participant « à la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps ».

Une « manipulation politique »

Au cours du procès, une autre autrice et journaliste, Natasha Stoynoff, avait témoigné contre Donald Trump, en l'accusant de l'avoir elle-même agressée, en 2005, à l'occasion d'un entretien organisé dans sa villa de Mar-a-Lago, en Floride.

Comme l'avaient prévu certains observateurs américains, Donald Trump et sa défense ont fait de la décision judiciaire une tribune pour dénoncer un supposé acharnement contre l'ex-président, candidat déclaré pour l'élection présidentielle de 2024.

« Dans des juridictions largement contrôlées par le parti démocrate, notre système judiciaire est désormais manipulé par des gauchistes extrémistes. Une telle situation a permis à des allégations fabriquées de toutes pièces par des individus perturbés d'endommager nos élections, causant des dégâts considérables », a annoncé la défense de Trump dans un communiqué relayé par Fox News.

Photographie : Donald Trump en 2016 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)