Attaquées par Trump, deux autrices s'unissent autour d'une romance

Une collaboration pour le moins inattendue. Les autrices E. Jean Carroll et Mary Trump se retrouveront le temps de l'écriture d'une romance, révèle le New York Times. Ce récit, qui comportera « quelques scènes érotiques », sera publié en ligne, accessible par l'intermédiaire de la plateforme Substack. Cette dernière permet de mettre en place une lettre électronique régulière, pour laquelle l'abonnement est payant.

Intitulé The Italian Lesson, ce texte n'aura strictement rien à voir avec les actions en justice qui ont concerné les écrits des deux femmes. Le récit portera sur une Américaine partie s'installer en Toscane pour refaire sa vie, en ouvrant un café. Mais son passé la rattrape...

Le Substack commun des deux autrices s'intitule Backstory Serial, et le premier épisode de leur saga a été envoyé aux abonnés le 2 juin dernier.

Trump en dénominateur commun

Outre l'écriture, E. Jean Carroll et Mary Trump ont en commun des déboires judiciaires avec Donald Trump ou son entourage.

Publié en 2020, Too Much and Never Enough : How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Toujours plus et jamais assez : comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde) a offert un regard inédit sur l'ex-président des États-Unis, celui d'une membre de sa famille, à savoir sa nièce.

L'ouvrage lui avait valu deux procès, intentés par Robert Trump, le plus jeune de la fratrie, pour rupture d’accords de confidentialité. La justice avait toutefois écarté la possibilité d'annuler la parution du titre chez Simon & Schuster...

Quant à E. Jean Carroll, elle accusait, verbalement, mais aussi dans un livre, Donald Trump de l'avoir violé, fin 1995 ou début 1996, dans le magasin new-yorkais Bergdorf Goodman. Au début du mois de mai dernier, un jury a reconnu Donald Trump coupable d'agression sexuelle et de diffamation, le condamnant à verser 5 millions $ de dommages-intérêts à la plaignante. L'ex-président a fait appel du jugement.

Photographie : E. Jean Carroll, en 2006 (julieannesmo, CC BY SA 3.0)