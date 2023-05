Gaston Lagaffe reviendra, mais avec l'accord préalable d'Isabelle Franquin

L’arbitre choisi, en la personne de l’avocat Jean-Ferdinand Puyraimond, valide la publication future d’un Gaston renouvelé, « mais pas sans limites et à condition de solliciter l’approbation préalable d’Isabelle Franquin (fille d’André Franquin et détentrice du droit moral) selon les formes prévues dans un contrat conclu entre parties en 2016 ». L’arbitrage a été plaidé le 26 août dernier.

Les avocats de l’accusatrice affirment : « Le droit moral qu’exerce Isabelle Franquin sur l’œuvre de son père ressort intact, quoique modalisé (comme l’y autorise le droit belge, contrairement au droit français) : son accord est indispensable pour toute nouvelle création, en ce compris sur le choix de l’auteur. Tout refus de sa part doit être justifié par des motifs éthiques ou artistiques. »

Une convention de 2016 non respectée

En détail, l’autorisation donnée par l’arbitre à Dupuis et Dargaud-Lombard de réaliser de nouveaux albums de Gaston Lagaffe se fonde sur un contrat conclu en 1992 par la SA Franquin qui permet « toute nouvelle utilisation » de Gaston et son environnement. Me Jean-Ferdinand Puyraimond a estimé « qu’André Franquin n’a pas été univoque dans ses déclarations quant au fait que Gaston ne puisse lui survivre sous le crayon d’un autre dessinateur après sa mort, de sorte que l’écrit (le contrat de 1992) doit prévaloir ».

Une décision limitée à plusieurs niveaux. Isabelle Franquin dispose, selon ses avocats, du droit « d’émettre des objections quant à ce choix pour des motifs éthiques ou artistiques. Idem quant au contenu de ces nouvelles BD. » En outre, une convention conclue avec Isabelle Franquin en 2016 contraint le groupe éditorial à respecter un « processus d’approbation ».

Est notamment stipulé qu’Isabelle Franquin serait informée des projets potentiels autour du héros sans emploi tous les 6 mois. L’ambition de faire renaître Gaston aurait été cachée à Isabelle Franquin pendant 5 ans : des essais de planches lui ont été transmis en décembre 2021 seulement.

De l'incompréhension

« Isabelle Franquin ne comprend pas le comportement de Dupuis et Dargaud-Lombard dans ce dossier : pourquoi ne pas l’avoir informée dès que le projet de résurrection a été envisagé comme l’y obligeait la convention signée en 2016 ? Pourquoi lui avoir caché ce projet durant 5 ans ? », peut-on lire dans le communiqué des avocats de cette dernière.

Dans un communiqué de ce 31 mai, la directrice générale de Dupuis, Julie Durot, explique : « Nous regrettons les malentendus et les incompréhensions qui ont pu mener à ce différend. » Et d'ajouter : « Dupuis a en effet toujours eu la plus grande considération pour le travail et le droit moral de Franquin, comme pour celui de tous les auteurs et toutes les autrices. La décision arbitrale vient confirmer notre respect du contrat signé par André Franquin. »

Les avocats de la plaignante sont formels : cette procédure « n’est que le résultat de leurs propres manquements au contrat et décide qu’Isabelle Franquin n’a commis aucun abus du droit moral, en s’opposant par principe à la résurrection de Gaston ».

En prenant en compte cette convention, Me Jean-Ferdinand Puyraimond a considéré que le projet de nouveaux albums Gaston signés Delaf n’a pas été approuvé par Isabelle Franquin. En conséquence, l’arbitre a rejeté la demande de réparation du dommage invoquée par Dupuis et Dargaud Lombard, et statué que les frais de la procédure d’arbitrage seraient partagés à 50/50 entre les parties.

Le retour de Gaston

Un nouvel album de Gaston Lagaffe sera publié prochainement, annonce Dupuis, sans dire si un accord a été trouvé avec Isabelle Franquin. Le dessinateur Delaf se réjouit de la fin de cette procédure, et se déclare « impatient de partager le fruit de mon travail avec le public. J'espère qu'en refermant l'album, les lecteurs ressentiront tout l'amour et le respect que j'ai pour Gaston et son inégalable créateur André Franquin. »

Planche du futur Gaston Lagaffe, Le Retour de Lagaffe. Dupuis.

Plus d’un an de procédure

Le 28 mars 2022, Isabelle Franquin, a décidé d’ester en justice, après l’annonce par les éditions Dupuis du retour du héros. Cette plainte répondait à la volonté affirmée de son père, décédé en 1997, que son personnage fétiche ne lui survive pas, comme sa fille l’avait confié à ActuaLitté.

Dupuis et Dargaud-Lombard avaient annoncé le 17 mars 2022 à Angoulême, la résurrection de Gaston sous le crayon de Marc Delafontaine, alias Delaf. Stéphane Beaujean, directeur éditorial de la maison d’édition belge, avait déclaré que « les droits du personnage appartiennent à Dupuis, en vertu d’un contrat dont les clauses spécifient bien qu’une reprise est possible ». Soit le contrat conclu en 1992 avec la SA Franquin.

Après un référé visant à interdire les prépublications des planches de Gaston par Delaf dans le Journal Spirou, la procédure d’arbitrage a été introduite en avril 2022 afin de trancher les questions suivantes :

« Les sociétés Dupuis et Dargaud-Lombard ont-elles le droit de faire revivre Gaston Lagaffe sous le crayon d’un autre dessinateur ? Dans l’affirmative, sont-elles libres d’imposer n’importe quel auteur/dessinateur de leur choix ? Les procédures contractuelles d’information d’Isabelle Franquin de tous les projets en cours et de validation des projets ont-elles été respectées par Dupuis et Dargaud-Lombard ? Isabelle Franquin a-t-elle exercé de manière abusive le droit moral ? Dupuis et Dargaud-Lombard sont-elles fondées à réclamer une indemnisation à charge d’Isabelle Franquin ? »

Le 16 mai 2022, les éditions Dupuis et Dargaud-Lombard avaient choisi de prendre les devants en annonçant d’eux-mêmes ne rien publier avant la fin de la procédure d’arbitrage. Tout en prenant acte des engagements de l’éditeur à ne rien publier avant la fin de l’arbitrage, il avait été condamné à une indemnité de procédure majorée le 25 mai 2022.

Un « désastre »

Depuis sa création, Gaston Lagaffe, ce sont quelques milliers de gaffes en tout genre dans 19 albums (et deux recueils introduisant des inédits), ainsi que trois jeux vidéo, et une série animée par le studio Normaal. C'est aussi une triste tentative d’une suite avec un Gastoon, mettant en scène le neveu de Gaston Lagaffe.

Sans oublier un film réalisé par Pierre-François Martin-Laval sorti en 2018, qu’Isabelle Franquin avait fortement critiqué à l’époque de la sortie — évoquant un « désastre ». La première adaptation pour le cinéma, elle, s’était effectuée du vivant de l’auteur. Et n’avait pas attiré autant de foudres.

On attendra à présent le 20e album de Gaston, au titre des plus explicites : Le retour de Lagaffe.

Crédits photo : Dupuis