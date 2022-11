Franquin : “Je n'ai jamais fait de BD avant de devenir professionnel

En 1986, Franquin n’a plus rien du jeune premier : une carrière de près de quarante ans, où Gaston, Spirou ou encore le Marsupilami sont autant de personnages qui ont bâti sa réputation. Et ces extraordinaires Idées noires, où le noir et blanc le dispute à l’humour le plus corrosif…

« Créateur de génie […], il se laisse exceptionnellement aller à une suite d’entretiens intimes et intimistes durant l’année 1985. Les propos recueillis par Numa Sadoul durant ces quelques journées de discussions à bâtons rompus offrent à l’arrivée une meilleure compréhension de l’ensemble de son travail », indiquent les éditions Glénat.

Outre les commentaires sur son travail, « on y parle aussi de liberté de penser, de tolérance et de non-conformisme... Bien sûr, il n’a pas été facile de convaincre cet homme discret et humble, au rire tonitruant, de se prêter à l’exercice de la confidence, mais le résultat est à la hauteur du monument ».

D’autant que cette discussion intervient une dizaine d’années après son infarctus, en 1975 (il a alors 51 ans), qui l’a laissé dans un état de santé fragile. Il a perdu plusieurs amis proches et sort d’une dépression, tout en assistant « au démantèlement et à la vente des éditions Dupuis, auxquelles il était sentimentalement attaché », reprend Isabelle Franquin.

Et en parallèle, il s’apprête à devenir grand-père, alors que la Belgique découvre avec effroi les Tueurs du Brabant — meurtriers ayant sévi entre 1982 et 85, à travers des braquages particulièrement violents…

« Ce que j’ai cherché à mettre en lumière dans ce livre, c’est l’homme Franquin, au moins autant que l’auteur Franquin. Celui que les lecteurs connaissent moins, mais qui transparaît entre les cases de son œuvre », note Numa Sadoul. « Il essaie seulement d’être André Franquin parmi ses semblables, qu’il souhaiterait moins durs, moins panurgiens, moins impérialistes. Qu’on lui foute la paix, c’est sa règle de vie, mais qu’on la foute aussi aux autres, car les malheurs de ses contemporains ne le laissent pas de marbre… »

Franquin, entre « stricte liberté de pensée, tolérance, non-conformisme », mais surtout « toujours soucieux du respect d’autrui ». En voici les premières pages à (re) découvrir.

Gaston, le conflit

L’ouvrage chez Glénat a quelque chose d’ironique, attendu que Dupuis reste l’éditeur des œuvres de Franquin. Mais l’AFP précise que la première version de ces échanges fut publiée chez Distri BD-Schlirf, avec Dargaud. Cependant, les ayants droit, à travers Franquin SA, ont validé la réédition du livre à travers 432 pages.

Dupuis, de son côté, s’est heurté à la décision de la fille de Franquin d’empêcher la publication d’une suite aux aventures de Gaston Lagaffe, par le dessinateur canadien Delaf. Le Retour de Lagaffe, prévu pour le mois d’octobre 2022 fut bloqué par la justice belge fin mai. Selon Isabelle Franquin, cette reprise « trahit la volonté d’un auteur », mais elle assurait qu’elle défendrait « jusqu’au bout le respect de la volonté de son père ».

Dans une intervention sur Facebook, le directeur éditorial de Dupuis, Stéphane Beaujean, soulignait « qu’un contrat de vente de Gaston Lagaffe négocié et clair sur le droit de faire une suite, signé en pleine conscience et en fin de carrière, et pour lequel l’auteur a négocié en échange plusieurs millions d’euros ». Et d’assurer qu’il attend « avec impatience la divulgation des accords passés, une fois la procédure terminée ».

Le tribunal rendra son verdict en fin d’année, alors que les éditions Dupuis estiment avoir la propriété les droits patrimoniaux sur les créations de Franquin, depuis le rachat de Marsu Productions en 2013. Cette structure avait en effet acquis les droits en 1992 cédés par Franquin lui-même.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - exposition BPI 2016