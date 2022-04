La résurrection de Gaston Lagaffe “trahit la volonté d’un auteur

Illégale, selon les dires de l’avocat Me Claude Katz, cette nouvelle bande dessinée contreviendrait à la volonté de Franquin que Gaston ne lui survive pas. Saisissant le juge des référés du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Isabelle Franquin décidait de bloquer ce projet éditorial. Une audience de plaidoiries se profile mi-mai. En attendant, elle répond à nos questions.

ActuaLitté : Vous aviez, en son temps, émis des réserves devant l’adaptation de Gaston Lagaffe au cinéma. Que représente cette nouvelle bande dessinée à vos yeux ?

Isabelle Franquin : Lors d’interviews, mon père avait déclaré à de nombreuses reprises ne pas désirer que son personnage lui survive. Nous-mêmes, membres de sa famille, le savions de manière implicite, sans pouvoir nous remémorer exactement à quel(s) moment(s) il avait abordé la question ; d’ailleurs ses petits enfants (âgés de 9 & 11 ans à sa disparition) ont été aussi spontanément indignés que moi à l’annonce de cette résurrection. C’est dire si cela va à l’encontre de la volonté de l’artiste, du créateur de Gaston.

C’est la trahison de la volonté d’un auteur.

Pour revenir sur l’adaptation cinématographique, légalement, je ne pouvais me prononcer que sur le film terminé.

On m’a transmis le scénario à plusieurs stades de sa conception et j’ai corrigé ce qui devait l’être, à savoir des questions de fond, des choses que Gaston ferait ou ne ferait pas. Le droit moral se doit d’être le plus objectif possible et la personne qui l’exerce ne peut s’opposer à un film parce que la mise en scène est nulle, car il s’agirait là essentiellement d’un jugement personnel.

Quelle était la position de votre père concernant son personnage fétiche ? Quels éléments vous permettent de justifier ces affirmations ?

Isabelle Franquin : Comme dit précédemment, il y a de nombreuses déclarations faites par mon père à la presse, il en a même discuté avec certains de ses amis. Il est clair qu’il ne voulait pas que son personnage soit repris.

Est-ce que vous considérez que la décision de Dupuis de poursuivre la série est de nature purement capitalistique ?

Isabelle Franquin : Je ne sais quelles sont les intentions de Dupuis. Depuis environ 5 ans, j’ai avec eux des rapports réduits au minimum : approbations de produits merchandising ainsi que des commentaires et remarques sur des articles de journaux et des textes d’Intégrales. Je serais donc bien incapable de décrire/décrypter les intentions de Dupuis. Il n’est pas dans mes habitudes de faire des procès d’intentions.

De plus, je n’avais jamais entendu parler de leur projet de résurrection avant cette réunion du début décembre de l’année dernière où elle me fut annoncée.

La structure évoque d'ailleurs un contrat lui permettant de poursuivre les aventures du Héros Sans Emploi : que savez-vous de ce document ?

Isabelle Franquin : Il y a effectivement un contrat qui règle les modalités d’usages & d’exploitations des personnages. Les termes sont spécifiques, mais, vraisemblablement, ces termes pourraient être interprétés de telle ou telle manière… Il faut vraiment être un spécialiste du Droit d’Auteur pour comprendre ces nuances. N’étant pas spécialiste, je ne peux en dire plus à ce sujet.

Vous avez décidé de vous appuyer sur votre droit moral pour empêcher cette reprise : comment cela fonctionne-t-il, juridiquement ?

Isabelle Franquin : Le Droit moral est rattaché au droit d’auteur par le biais de code de la propriété intellectuelle. Tout comme ce dernier, il bénéficie aussi d’une prérogative qui permet à un auteur de s’opposer à toute forme de démarche portant atteinte à l’authenticité de son œuvre. Ce Droit porte donc sur l’intégrité de l’œuvre et permet à l’artiste de faire opposition à une altération, distorsion ou mutilation de l’œuvre qui porterait préjudice à son honneur ou à sa réputation. Le Droit moral est destiné à protéger ce que l’auteur a de plus précieux ou le droit au respect de l’œuvre.

N’étant pas juriste, je ne peux vous expliquer comment cela « fonctionne » juridiquement parlant. Pour ce que j’en comprends, il me semble que ce Droit si particulier permet de protéger l’intégrité de l’œuvre et son auteur.

Comment se portent les ventes de Gaston Lagaffe ?

Isabelle Franquin : Seul un commercial de MediaParticipation pourrait vous donner ce renseignement.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0