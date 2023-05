Allan Mac Bride, Mission Kimono... Jean-Yves Brouard est décédé

Le tome 24 de la série Mission Kimono, débutée en 2000, a été publié le 7 avril dernier. Ce sera aussi l’ultime album scénarisé par Jean-Yves Brouard. Âgé de 67 ans, l’artiste est décédé dans un accident de la route à Rennes.

La collection Mission Kimono met en scène des pilotes d’Étendard, puis de Rafale, embarqués sur le porte-avions Charles de Gaulle.

Brouard était aussi à l’origine des Aventures de Quentin Foloiseau, dessinées par Jean-Luc Hiettre en 2002, ainsi que de la série d’aventure Alan Mac Bride, dessinée par Patrick A. Dumas. Tous ces titres étaient publiés sous son propre label, JYB Aventures, dont il était le gérant.

Jean-Yves Brouard était également connu pour être un expert de l’œuvre de Jean-Michel Charlier, ainsi que de celles de Hergé et de Hugo Pratt. En plus de ses activités dans le 9e art, il était également pilote et journaliste, d’où ses nombreux ouvrages sur des sujets liés à l’aéronautique et à la mer.

Originaire de Saint-Brieuc, il était le fils d’un journaliste du quotidien Ouest France. Il avait été encouragé par Jean-Claude Fournier, scénariste et dessinateur breton, à développer son talent pour la bande dessinée.

Sa belle-sœur, Marie Claudine Chaupitre, témoigne dans le Télégramme : « Il était d’une inlassable curiosité. Il avait même appris à piloter les avions pour encore mieux connaître son sujet. » En effet, dans une recherche de justesse et de véracité, l’auteur se documentait énormément et avait également écrit de nombreux articles sur l’histoire maritime et aérienne, notamment dans le journal spécialisé Le Marin.