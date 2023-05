T'choupi orphelin : Thierry Courtin est décédé

Né en 1954, Thierry Courtin a étudié à l’ESAG Penninghen, puis à l’académie Charpentier. Il a commencé sa carrière comme directeur artistique du magazine Youpi. En 1992, il crée T’choupi pour les jeux Nathan, un personnage tendre à partir « d’une forme ronde et de trois couleurs, ce qui le rend unique » racontait-il.

Très vite, les enfants s’attachent à ce petit personnage qui leur ressemble, qui apprend et découvre le monde à leur hauteur. Les histoires justes et sensibles vont ainsi accompagner des générations de petits et grands. Aux côtés des albums, une collection de jeux, une série audiovisuelle diffusée dans le monde entier, des spectacles musicaux, un magazine et de nombreux autres produits à l’effigie de T’choupi participent à son rayonnement dans le monde entier.

Thierry Courtin aimait aller à la rencontre de son public, les enfants et leurs parents qui avaient grandi avec T’choupi, leurs échanges nourrissaient son travail et son inspiration. Son œuvre continuera à vivre

et à enchanter des générations d’enfants.

Crédits photo : Thierry Courtin en 2017 ©Christian Delépine