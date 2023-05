Accusations de viol : un nouveau témoignage contre Donald Trump

Suite à son assemblée générale annuelle, les grandes lignes de l'action à venir de l'Association des bibliothèques publiques du Québec sont dévoilées. Elles viennent confirmer la place centrale des bibliothèques publiques dans les municipalités québécoises et démontrer l'importance de contribuer à une société plus juste, plus ouverte et plus durable. Elles s'appuieront aussi sur la réussite éducative et emprunteront le tournant numérique.