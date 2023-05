Salaires, formation, sécurité : les employés de Barnes & Noble en lutte

L'ensemble des salariés a déposé une demande d’élection syndicale vendredi dernier auprès du National Labor Relations Board (NLRB). Il s’agit d’une agence indépendante du gouvernement fédéral américain chargé de ce type de démarche. Ils souhaitent être représentés par le Syndicat du commerce de détail, de gros et des grands magasins (RWDSU).

Ce syndicat représente déjà plusieurs librairies indépendantes de la ville de New York : McNally Jackson, Greenlight ou encore Book Culture. Dans le New Jersey, les travailleurs du B&N Éducation de l’université Rutgers ont également déposé une demande d’élection syndicale d’ores et déjà prévue pour le 12 mai.

« Nous préférons rester discret sur les chiffres, mais nous pouvons révéler qu’une écrasante majorité, sur la grosse centaine d’employés du B&N d’Union Square, a rempli des formulaires d’autorisation » explique Chelsea Connor, directrice de la communication du RWDSU, à Publishers Weekly. Elle poursuit en précisant qu’en attendant que les deux parties parviennent à un accord sur les conditions de l’élection, cette dernière pourrait avoir lieu dès le mois prochain.

Elle permettrait à tous les employés (libraires, baristas, caissiers et autre du membre du personnel non superviseurs et éligible) de voter pour élire leurs représentants. Rappelons que le siège social de l’entreprise se situe dans le même bâtiment, aux étages supérieurs.

Des revendications essentielles

La directrice a également mis l’accent sur le fait que le dépôt de demande auprès du NLRB pour une élection syndicale avait eu lieu suite au refus des représentants de B&N de reconnaître le syndicat. Cette démarche a empêché les négociations de commencer directement pour répondre aux griefs cités par les travailleurs comme les soucis de sécurité, le harcèlement sur le lieu de travail, les salaires inférieurs à la norme, les horaires irréguliers ou encore le manque de transparence concernant les promotions.

Vendredi, les employés de l’enseigne se sont donc réunis à l’intérieur du magasin. Aaron Lascano, l’un des libraires à la tête du mouvement de syndicalisation, a annoncé le dépôt de la demande tout en expliquant pourquoi la démarche était nécessaire. Il a déclaré : « Bien que la direction et l’entreprise soient promptes à exprimer leur gratitude envers notre travail, elles ne manquent pas de nous rappeler à la moindre occasion combien nous sommes remplaçables. »

Comment font-ils cela ? Par exemple cette année, malgré une écrasante réussite concernant l’objectif financier, le dépassant de plusieurs millions de dollars, il n’est aucunement question de prime ou d’augmentation pour nous. […] À la sortie de la crise sanitaire, cette entreprise promettait de meilleurs salaires, un meilleur accompagnement des salariés à plein temps, et une voie de promotion claire. Rien de tout cela ne s’est finalement matérialisé. - Aaron Lascano, libraire de B&N Union Square

Desiree Nelson, une autre libraire de l’enseigne, s’est également exprimée. « La sécurité est une préoccupation majeure pour nous ; nous travaillons dans le magasin phare de la marque au milieu d’Union Square, à New York et nous n’avons pas la formation adéquate pour gérer les conflits qui surviennent dans notre boutique. »

Kaitlyn Keel, elle aussi libraire au sein de l’établissement new-yorkais, évoque à son tour le coût de la vie dans la ville américaine, qui ne cesse d’augmenter « mais les salaires ne suivent pas ». Elle a appuyé les propos de Desiree Nelson : « La sécurité des travailleurs est constamment ignorée [...] alors que nous en subissons les conséquences. »

