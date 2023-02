Après 66 jours de grève, la victoire des employés de HarperCollins

Certains auteurs, notamment anglo-saxons, placent non plus seulement l’homme au centre du développement, mais l’harmonieuse symbiose qui relie les humains, les animaux, les plantes et... les êtres non vivants entre eux. L’amour du lieu – où on est né, où on a grandi ou bien tout simplement où l’on réside – s’accompagne, de plus en plus, d’une sensation intense, d’un sens de la planète. Par Nasser, auteur de La faim du monde.