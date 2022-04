Barnes & Noble, un allié vital pour la survie des libraires indépendants

Véritable institution aux États-Unis, la chaîne Barnes & Noble a connu de nombreux revers et remous. Avec une première librairie ouverte à New York en 1917, puis un rachat en 1971 par Leonard Riggio, Barnes & Noble est aujourd’hui considérée comme la plus grosse chaîne de librairies des États-Unis, largement appréciée par le secteur du livre. Elle revient pourtant de loin : les accusations de concurrence déloyale, la pandémie de COVID-19 et les problèmes de trésorerie avaient fragilisé l’enseigne.

Dans les années 70 et 80, Barnes & Noble s’étend. La librairie s’implante dans de petits espaces, puis dans de grands magasins. Le principe : des prix très compétitifs sur les best-sellers, des ventes bon marché, avec pour ambition la « démocratisation » du livre.

Une aspiration qui ne séduisait pas vraiment ses homologues : Barnes & Noble vend, par exemple, les livres que le New York Times déclarait best-seller à 40 % du prix des éditeurs. Ces derniers s’allient contre la chaîne qui, malgré tout, s’endurcit. Avec 600 succursales dans 50 États américains, le libraire est accusé de pression envers les maisons d’édition, de rachat de magasins indépendants, et d’une quête inarrêtable de parts de marché. Les lecteurs et clients se voient proposer plus de 100.000 titres, et une sélection dépassant toute concurrence.

En 1998, l’American Booksellers Association (ABA) et 26 exploitants de librairies déposent même une plainte contre le monopole et la concurrence déloyale de la chaîne envers les indépendants. Selon les plaignants, Barnes & Noble bénéficie de remises secrètes de la part d’éditeurs, non accessibles aux petites structures. « Barnes & Noble était perçu non seulement comme l’ennemi, mais comme représentant tout ce qui était mauvais dans la vente de livres en entreprise. », se souvient Oren J. Teicher, ancien directeur général de l’ABA, auprès du New York Times.

Fragilité économique et pandémie

Un « ennemi » qui aura également connu de nombreux remous financiers : après une crise autour de 2010, et la chute des ventes de sa liseuse électronique Nook, plusieurs directeurs se succèdent — William Lynch, Michael P. Huseby — avant que James Daunt, ex-président de Waterstones, n’arrive à redresser les finances du groupe.

C’est ensuite le COVID-19 qui, comme de nombreuses entreprises du secteur, a fragilisé les comptes et la pérennité de Barnes & Noble : résultats insuffisants, accumulation de retards de paiement, revenus très inférieurs aux dépenses... Mais, comme pour la crise de 2010, la chaîne se redresse : les ventes augmentent de 3 % en 2021, la croissance est de retour, et le segment en ligne s’améliore de 35 % par rapport au niveau d’avant pandémie.

Daunt en profite d’ailleurs pour rénover ses magasins : réorganisation du mobilier, murs repeints, redécoration... Malgré de nombreux licenciements, et un remaniement complet du bureau central, Barnes & Noble s’en sort plutôt bien. Une question, à ce jour : comment tenir face à Amazon et à la force des ventes numériques, alors que le fonds de commerce de la chaîne est surtout lié aux livres papier ? « Pour l’instant, c’est l’enthousiasme pour la lecture qui est à l’origine de ces achats », explique Daunt au NY Times. Mais avec le livre audio, l’ebook et l’essor de nouveaux formats, la structure s’engage dans la modernité.

“Ce serait un désastre s’ils faisaient faillite”

Un engagement aujourd’hui devenu nécessaire pour Barnes & Noble, comme pour ses consorts indépendants. Car au fil du temps, ce n’est plus la chaîne de librairies qui était dans leur viseur, mais un nouvel ennemi commun : Amazon.

Le géant du web, qui s’est frayé une place dans l’industrie du livre, a repris les méthodes du groupe : remises conséquentes et grande sélection de livres, couplées à la facilité de la vente en ligne. Mais pour nombre de lecteurs, de libraires, et d’éditeurs, une chose manque : les flâneries au milieu des rayons.

Selon Daniel Simon, fondateur des éditions indépendantes Seven Stories Press, « [l]a découverte est tellement, tellement importante [...] Plus les parts de marché d’Amazon augmentent, moins il y a de découvertes dans l’ensemble et moins les nouvelles voix vont se faire entendre. » C’est par ces découvertes, et sa fonction de catalyseur des sorties populaires, que Barnes & Noble est passé du statut de concurrent déloyal, à une véritable ressource pour les petites structures.

« C’est amusant de voir comment l’industrie a évolué de telle sorte qu’ils sont maintenant des gens bien », explique Ellen Adler, l’éditrice de la maison indépendante New Press. « Je dirais que leur réhabilitation a été totale. » Avec son stock conséquent, ses larges pièces, la chaîne, passe de grandes commandes. Barnes & Noble est parfois la seule librairie en ville dans de nombreuses régions des États-Unis.

Passé de véritables parias à un acteur unique de l’écosystème du livre, Barnes & Noble est aujourd’hui soutenue par la quasi-totalité du monde de l’édition, même indépendante. Le temps des plaintes et des poursuites judiciaires est bien lointain : « Ce serait un désastre s’ils faisaient faillite », reconnait ainsi Jane Dystel, agente littéraire.

