L'ex-avocat de Trump persiste : son livre lui a valu la prison

Avocat de Donald Trump pendant des années, Michael Cohen s'était retrouvé au cœur d'une procédure judiciaire en 2017. Coopérant avec les autorités, il avait admis avoir acheté le silence de deux ex-maîtresses présumées de Trump pour la somme de 280.000 $, versée pendant la campagne présidentielle.

En décembre 2018, Cohen était reconnu coupable de violation des lois électorales et de fraude fiscale, et entrait en prison quelques mois plus tard, en mai 2019, pour une peine de trois années. Il affirmait toutefois son innocence, dénonçant les directives de Donald Trump lui-même.

Le 13 mars 2023, Cohen avait d'ailleurs témoigné devant un grand jury à New York, précipitant l'inculpation de son ancien client. Ce dernier s'est présenté à la barre le 4 avril, et a pris connaissance des 34 chefs d’accusation à son encontre.

Un prisonnier politique ?

Entré en prison, l'avocat n'avait pas chômé et s'était lancé dans l'écriture d'un livre, nommé Disloyal : A Memoir: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump, publié quelques mois plus tard, en septembre 2020, par Skyhorse.

En mai 2020, en pleine pandémie du Covid-19, Cohen avait bénéficié d'une libération conditionnelle, pour raisons de santé. Il avait retrouvé son domicile, avant de repartir derrière les barreaux en juillet, suite à une décision des autorités fédérales.

Après avoir déposé un recours, Cohen avait obtenu une petite victoire : 16 jours après sa réincarcération, il ressortait libre. Mieux encore, un juge avait estimé que ce détour en prison constituait un acte de censure. Le livre de Cohen était en effet terminé, et son auteur allait entamer la campagne de promotion.

Conforté, l'homme de loi avait porté plainte contre Trump et des membres de son administration en décembre 2021, après avoir purgé sa peine de trois ans. Le 14 novembre 2022, le juge Lewis Liman avait toutefois rendu une décision écartant la plainte, jugeant visiblement que celle-ci n'était pas crédible. Cohen affirmerait ainsi « que le pouvoir exécutif a violé ses droits constitutionnels, en utilisant ce pouvoir pour enfermer un opposant critique du président, rien de moins », s'étonnait le juge.

Le sens du timing

La défense de Michael Cohen avait promis un appel de la décision, et fait preuve d'un redoutable sens de l'à-propos. « Le titulaire du pouvoir exécutif a utilisé les immenses moyens en sa possession pour réduire au silence un opposant critique, pour le jeter en prison et l'y maintenir, mettant en jeu sa santé », souligne l'avocate E. Danya Perry.

À LIRE: Trump accusé de viol par une autrice : le procès s'ouvre

D'après l'agence Reuters, la défense de Trump, assurée par Alina Habba, a qualifié la plainte de Cohen d'« injustifiée ». Une cour d'appel de Manhattan examinera les arguments des uns et des autres.

Rappelons que Donald Trump, de son côté, a porté plainte en avril dernier auprès d'une cour fédérale de Miami contre son ancien avocat pour « témoignage mensonger » et « rupture du lien de confidentialité entre un avocat et son client ». Il réclame 500 millions $ de dommages et intérêts.

Photographie : la couverture du livre de Michael Cohen