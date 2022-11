Justice : Donald Trump n'a pas enfermé son ex-avocat pour un livre

Après avoir fidèlement servi Donald Trump pendant des années, Michael Cohen s’était retrouvé face à la justice dans le cadre des enquêtes judiciaires visant le président fraichement élu à partir de 2017. Il décide alors de coopérer et admet avoir acheté le silence de deux ex-maîtresses présumées de Trump pour la somme de 280.000 $, versée pendant la campagne présidentielle. Lors de son procès, il affirme avoir agi sous l'ordre direct du milliardaire, ce qu’a évidemment nié ce dernier.

En décembre 2018, Cohen était reconnu coupable de violation des lois électorales et de fraude fiscale, et entrait en prison quelques mois plus tard, en mai 2019, pour une peine de trois années. Il clamait son innocence, accusant son ex-employeur de lui faire porter le chapeau. Il indiquait à la presse attendre avec impatience sa libération, pour pouvoir parler plus librement.

Incarcéré, Michael Cohen n'avait pas perdu de temps : il planchait sur un livre, qui sera finalement publié en septembre 2020 sous le titre Disloyal : A Memoir: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump (Skyhorse).

En mai 2020, quelque peu mois avant cette parution, Cohen avait finalement été placé en liberté conditionnelle et autorisé à rentrer chez lui, en raison de l'épidémie de coronavirus. Malheureusement pour lui, la « liberté » retrouvée n’avait été que de courte durée, puisque les autorités fédérales avaient brusquement choisi de renvoyer Cohen en prison début juillet.

A priori, l'avocat avait signé un accord encadrant sa liberté conditionnelle qui lui interdisait de s'exprimer sur son livre ou de publier celui-ci avant le mois de novembre de la même année. Dès le mois de juillet 2020, après un recours en justice, Cohen ressortait de prison, après 16 jours supplémentaires derrière les barreaux : un juge avait alors estimé que son retour en cellule constituait bien une mesure de censure.

Une arrestation politique ?

Michael Cohen, conforté par cette décision du juge qui écourtait par la même occasion son enfermement, avait porté plainte en décembre 2021, un mois après avoir purgé sa peine, contre Donald Trump, l'ex-Procureur général des États-Unis William Barr et quelques autres responsables. Il assurait que son retour en prison avait bafoué ses droits constitutionnels, mais aussi qu'il avait été victime d'une arrestation illégale ainsi que d'un châtiment injuste et cruel.

Ce 14 novembre, le juge Lewis Liman a rendu une décision écartant la plainte, jugeant visiblement que celle-ci n'était pas crédible. Cohen affirmerait ainsi « que le pouvoir exécutif a violé ses droits constitutionnels, en utilisant ce pouvoir pour enfermer un opposant critique du président, rien de moins ».

Sans surprise, la défense de Cohen a laissé entendre qu'elle ferait appel de la décision. D'autant plus que le juge en charge de l'affaire, Lewis Liman, a été nommé par Donald Trump lui-même, fin 2019.

Alina Habba, avocate de Donald Trump, évoque pour sa part une plainte « fantaisiste » et « légalement infondée », rapporte Reuters.

via CNN

Photographie : Donald Trump en juillet 2022 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)