L'ardoise T'Choupi, Cahier de vacances et Imagier de légumes...

Ce cahier ardoise avec T'choupi, le personnage préféré des jeunes enfants, est un excellent outil pour apprendre tout en s'amusant. Il offre une formation progressive qui se concentre sur la répétition des gestes, permettant à l'enfant de s'entraîner autant de fois qu'il le souhaite.

Ce nouveau format offre une expérience d'écriture plus confortable pour que votre enfant puisse réviser toutes les matières de la maternelle, y compris le graphisme, les mathématiques et l'exploration du monde. Le contenu est riche en illustrations émotionnelles pour les enfants de moyenne section âgés de 4 ans et plus.

Il comprend des modèles fléchés pour aider les enfants à suivre les tracés, des mots à compléter, des modèles à suivre avec le doigt et une surface effaçable pour s'entraîner à volonté.

par Thierry Courtin.

Ce cahier de vacances conçu par des enseignants permet aux enfants de réviser tout le programme de CE1 au rythme des vacances. Il comporte 18 séquences de révision en Français, Maths, Questionner le monde et Anglais, organisées autour de missions ludiques pour maintenir l’intérêt de l’enfant.

Les exercices sont plus courts pour éviter l’ennui et un système de récompense sous forme d’autocollants champion est inclus pour motiver les enfants. Des bilans réguliers permettent de mesurer les progrès et des pages "Doc de l'été" traitent des sujets d'actualité.

Les corrigés détachables et les conseils pour les parents sont également inclus. En prime, un livret de jeux de labyrinthes est offert.

par Pierre Colin, Bénédicte Colin, Sandrine Guilloré-Chotard, Christine Beigel Mathieu Rocher (Concepteur)

Découvrez avec votre enfant le monde des légumes du potager grâce à un imagier animé composé de 4 doubles-pages associant des images colorées à de courtes scénettes ludiques et instructives. Chaque double-page met en avant un légume différent, offrant ainsi une expérience d'apprentissage stimulante et divertissante pour les tout-petits.

Grâce à des animations solides, adaptées aux petites mains des bébés dès 1 an, votre enfant pourra manipuler facilement le livre et découvrir les différentes textures des légumes. À la fin, tous les mots des légumes présentés sont récapitulés pour permettre à votre enfant de mémoriser et d'apprendre à nommer chaque légume du potager.

Ce document se révèle un outil pédagogique idéal pour initier les enfants à la découverte de la nature tout en s'amusant.

Crédits photo : My Bulle Toys - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

