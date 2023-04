Pass Culture : moins de livres réservés, mais plus de diversité

Données de navigation et données déclaratives ont été rassemblées dans une étude permettant d’y voir plus clair dans le rapport des jeunes à la culture en général et au livre en particulier. À noter que, par le biais du Pass Culture, ce sont plus de 14,5 millions de livres qui se sont vendus depuis sa création en 2021, dont 7,5 millions en 2022.

Un jeunesse qui lit

Si l’étude note une légère baisse de réservation des livres chez les plus de 18 ans au premier trimestre 2023, les chiffres sont en hausse du côté des 15-17 ans. De quoi appuyer les résultats du rapport rendu par Ipsos au Centre national du Livre. Celui-ci faisait état de l’augmentation des lecteurs parmi les jeunes de 15 à 24 ans, par rapport à 2021 : 93 % d'entre eux affirment avoir lu un livre durant les 12 derniers mois.

À LIRE : Occasion, numérique, décrochage... Quel est l'état de la lecture en France ?

Le Pass Culture n’y est pas étranger puisque 9 bénéficiaires sur 10 réservent des livres via l’application, dépensant plus de la moitié (54 %) de leur crédit dans cette catégorie, avec une moyenne de 9 ouvrages réservés sur l'année 2022. Régulièrement influencés par les autres catégories proposées, comme les films ou encore les séries, leurs choix semblent se diversifier.

À la découverte...

Le manga reste en 2022 le genre le plus lu avec 44 % des réservations, mais affiche un recul de 10 % au premier trimestre 2023. Une baisse au profit d’autres genres littéraires comme la romance ou encore la non-fiction. Les utilisateurs masculins ont tendance à privilégier mangas et BD, leur pendant féminin a des lectures plus diversifiées.

Autre fait, le Pass Culture pousse les jeunes à se déplacer en librairie et en bibliothèque afin de récupérer leurs réservations. Près de la moitié des utilisateurs ont déclaré avoir découvert un lieu d’achat ou d’emprunt de livre par ce biais. Et ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin puisque 88 % d’entre eux prévoient de s’y rendre à nouveau et 59 % affirment même que cette décision est indépendante de leur utilisation du Pass.

L'étude dans son ensemble est disponible ci-dessous :

Crédits photo : illustration, Andrew Fleming, CC BY-NC 2.0