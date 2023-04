Occasion, numérique, décrochage... Quel est l'état de la lecture en France ?

Avec 86 % de Français qui se déclarent lecteurs, le niveau prépandémique de 2019 est presque retrouvé, d'après le baromètre « Les Français et la lecture » Ipsos / CNL et présenté ce mercredi 12 avril.

La tendance à la baisse de la pratique de la lecture se confirme cependant, avec une forte concurrence des écrans au quotidien. Les données réunies au sein du baromètre abordent la lecture depuis plusieurs perspectives, avec divers renseignements à la clé.

La lecture numérique en forte croissance

Vue comme un pan de l'industrie en stagnation, voire comme une pratique marginale, la lecture numérique semble avoir gagné en ampleur, peut-être « grâce » à la période pandémique. En 2023, 29 % des Français ont lu au moins un livre numérique sur les 12 derniers mois, contre 23 % en 2021 et 19 % en 2015.

Chez les 15-24 ans, ils sont 52 % à avoir « ouvert » au minimum un ebook en un an, soit 15 points de plus qu'en 2021... D'ailleurs, le nombre moyen de livres lus est assez élevé, à 12 titres. Notons que 60 % des lecteurs de livres imprimés sont exclusivement tournés vers ce format, contre 3 % des lecteurs de livres numériques qui ne lisent que sur écran.

Le livre pratique domine

Une domination écrasante : pour presque toutes les catégories d'âges, le livre pratique, art de vivre et loisir est le genre le plus lu. Seuls les 65 ans et plus le placent en troisième position, mais de peu.

Les albums de bande dessinée réalisent toutefois une percée qui n'étonnera pas : ils ne sont lus par 48 % des lecteurs français, soit une croissance de 14 points par rapport à 2021. Les BD sont plébiscitées par les 35-49 ans (55 % en sont lecteurs), mais les hausses sont notables auprès de tous les âges.

L'effet pour le manga (lu par 23 % des lecteurs) est sensible aussi, mais pour les moins de 64 ans uniquement. Il est inversement proportionnel à l'âge : plus la catégorie est jeune, plus la hausse de la lecture de mangas, par rapport à 2021, est importante.

L'occasion fait le lecteur

Reliée à la fermeture temporaire des librairies, mais aussi à l'inflation ou aux pratiques écologiques, la hausse des ventes de livres d'occasion se ressent dans les habitudes des lecteurs français. Ils sont 40 % à en avoir acheté sur les 12 derniers mois, une croissance de 6 points par rapport à 2021 et de 14 points face à 2015.

La mise en place d'un tarif minimum de livraison des livres neufs pourrait avoir un effet encore plus incitatif à se tourner vers ce marché d'occasion. L'édition évalue par ailleurs ce dernier, par une étude réalisée par la Sofia et le ministère de la Culture, avec, en vue, la possibilité d'un partage des revenus avec les auteurs... et les éditeurs.

Proximités physique et numérique

23 % des lecteurs français ne se procurent pas leurs livres en librairie, mais ces dernières restent le principal lieu d'achat en France, dépassant d'une courte tête les grandes surfaces culturelles. Si les lecteurs ne se tournent pas vers les librairies, c'est majoritairement parce qu'ils n'en ont pas à proximité (56 %, + 16 points par rapport à 2021).

La croyance selon laquelle les prix des livres sont plus élevés dans les librairies a la peau dure : elle reste citée en troisième position des raisons qui ne font pas aller dans ces commerces (33 % des lecteurs)...

Côté incitation à l'achat, les recommandations d'un proche, l'envie de lire un auteur déjà apprécié ou une critique dans la presse ou à la radio font encore leur petit effet, pour une majorité de lecteurs. Contrairement à ce que pourrait laisser penser une certaine tendance, la recommandation d'un influenceur sur les réseaux sociaux (YouTube, TikTok, Instagram, Facebook...) n'est suivie que par 19 % des lecteurs français pour leurs achats.

Un décrochage des jeunes ?

La génération des 15-24 ans aurait-elle un problème avec la lecture ? Le baromètre d'Ipsos et du CNL semble en effet relever un décrochage des plus jeunes avec la pratique.

En 2023, 80 % des 15-24 se déclarent lecteurs, le taux le plus faible parmi les catégories d'âges (82 % pour les 35-49 ans), et surtout une absence d'évolution par rapport à 2021. Cela dit, les 15-24 sont aussi ceux qui lisent le plus de livres, avec 29 titres en moyenne par an. Et on trouve aussi au sein de cette tranche d'âge 73 % de lecteurs qui terminent entre 5 et 20 ouvrages par an, une proportion dépassée seulement par les plus de 65 ans.

En moyenne, les 15-24 ans consacrent 41 minutes par jour à la lecture, ce qui est plus que les 25-34 ans (36 minutes) et les 35-49 ans (28 minutes). Difficile de directement relier le temps de lecture à celui passé devant les écrans : les 35-49 ans, qui réservent le moins de temps quotidien à la lecture, passent aussi relativement peu de temps face aux écrans (2h52) par rapport aux 15-24 ans (4h09)...

Si le décrochage existe, il est donc à relativiser : il ne se limite en tout cas pas qu'à la catégorie 15-24 ans.



